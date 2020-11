VIRAL: Koreanong nagbebenta ng noodles, namimigay ng libreng tubig sa mga motorista sa Las Piñas

Si Chang Sam Hyum, isang Korean na nag-viral sa social media kamakailan sa pagbebenta ng noodles at pamimigay ng tubig sa mga motorista sa Las Piñas. Josiah Antonio, ABS-CBN News

MAYNILA— Marami ang humanga sa isang Koreanong nagbebenta ng noodles sa tabing kalsada sa Las Piñas dahil kasabay ng kaniyang pagtitinda ay ang pamimigay niya ng libreng maiinom na tubig sa mga motorista.

Sa panayam ng ABS-CBN News, inamin ni Chang Sam Hyum o mas kilala bilang Mr. Chang na may ilan siyang hindi magandang karanasan sa Pilipinas simula nang dumating siya dito 20 taon na ang nakalilipas.

Pero unti-unti aniya siyang nakabangon nang tulungan ng isang kapwa Koreano na siyang supplier niya ngayon ng mga itinitindang noodles.

“My friend, Mr. Yoon [said], … everything [that I can do to help, I’ll] bring [to] you... Mr. Yoon helped in selling. Business selling,” kuwento niya sa ABS-CBN News sa panayam nitong Biyernes.

Kuwento ni Chang, ilang beses na siyang nabiktima ng pagnanakaw. Bukod dito, nalulong din aniya siya sa pagsusugal. Dumagdag pa ang hirap ng pamumuhay sa bansa dahil sa COVID-19 pandemic.

Ngunit nag-iba na rin aniya ang pagtingin niya sa mga Pilipino nang simulan ang munting negosyo. Kaya naman para makatulong din ay naisipan niyang mamigay ng maiinom na tubig.

Aniya, paraan na rin niya ito para maibalik ang kabutihang-loob na natanggap niya noong siya'y nasa hindi magandang kalagayan sa buhay.

“Now? [I’m] very happy. … Very happy because all [Filipino] people help me. Only money, no help. Only noodles, buy P100, buy P200, buy. Me happy, happy happy. [My] income [might be] very small! No problem,” saad ng 76-anyos na may negosyong build and sell ng apartment at condominium noon sa South Korea.

Sa ngayon, nakatira si Chang sa isang kakilala sa Las Piñas at inaabangan ang pagdating ng kaniyang asawa.

Magpapatuloy muna siya sa paglalako ng noodles at masaya siya na maraming Pilipino sa social media ang natuwa sa kaniyang kwento.

“Thank you very much … I’m very happy …. I’m Mr. Chang! I love Philippines, I love [Filipino] people, very good. Thank you very much.”

