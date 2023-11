Libro tungkol sa Pinoy adobo ibinida sa Frankfurt Book Fair

FRANKFURT - Upang makilala ang Pinoy adobo sa Germany, ibinida ni Filipino culinary icon at author na si Chef Claude Tayag kasama ng ilang Filipino- German cooks at iba pang adobo enthusiasts sa pagpapasinaya ng librong “The Ultimate Filipino Adobo: Stories through Ages,” noong October 19 sa Philippine Pavilion ng 2023 Frankfurt Buchmesse o Frankfurt Book Fair.

Sa librong nakasentro sa Pinoy adobo, ipinaliwanag ni Chef Tayag ang mayamang kasaysayan at kulturang pinagmulan ng paboritong ulam ng mga Pilipino. Makikita rin sa kanyang pananaliksik ang iba't ibang bersyon nito sa mga rehiyon ng Pilipinas.

PCG Frankfurt

Masaya namang ibinahagi ng Filipino-German adobo enthusiasts ang kanilang mga bersyon ng adobo na Pinoy pa rin ang pagkakaluto pero mas malapit sa panlasang banyaga partikular na sa mga Aleman.

Ibinida ang kanilang bersyon ng Ibanag toasted adobo, adobo floss balls, adobong Bisaya, Bacolod tres adobo at Batangueno chicken adobo.

Ang ‘Adobo Book’ ay bahagi ng koleksyon ng culinary books na ibinida ng National Book Development Board ng Pilipinas sa Frankfurt Book Fair.

