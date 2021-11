Mga larawan mula kina Hershey Manuel at Jeremiel Flores Quinto.

MAYNILA— Nag-viral kamakailan ang isang delivery rider sa San Pedro, Laguna, dahil sa kaniyang larawan kasama ang baby habang nagtatrabaho.

Sa larawang kuha ni Jeremiel Flores Quinto, makikitang bitbit ng delivery rider na si Hershey Manuel ang kanyang anak para mag-pickup ng pagkaing ide-deliver sa kanyang customer.

“Napansin ko po s’ya na dumating na naka-bike tapos may kasamang baby then nilapitan ko s’ya at tinanong wala ka ba mapag-iiwanan n’yang baby mo? Wala daw po. Nagwo-work din daw kasi asawa n’ya. Nung gabing ‘yun n’ya lang kasama baby n’ya. Nagkataon lang daw talaga na malapit lang pagde-deliveran n’ya kaya isinama na n’ya ang baby n’ya,” kwento ni Quinto sa ABS-CBN News.

“Siyempre para sa bata naaawa kasi nakakalanghap ng polusyon. Pero saludo ako kay rider kasi dakilang ama s’ya, napakaresponsableng ama,” dagdag pa niya.

Kinumpirma naman ng 18 anyos na si Manuel sa ABS-CBN News na abala sa trabaho ang kaniyang asawa at tita kaya pinili na nitong bitbitin muna ang 5-buwang gulang na anak na si Cris Ivan Jhei.

“Busy po mga tita ko tsaka ‘yung asawa ko po kaya kinarga ko po ‘yung anak ko. Eh nakaduty po ako nun sa [sa food delivery] kaya po biglang may pumasok na booking,” kwento ni Manuel sa ABS-CBN News.

“Sa kabilang kanto lang naman po ‘yung pagde-deliveran ko kaya po sinabi ko sama ko na lang po ‘yung anak ko kaysa po iyak nang iyak tsaka malikot na po kasi kaya po lagi nauuntog sa pinagkakahigaan n’ya. Pagkatapos ko naman po i-deliver ‘yung order po ng customer inuwi ko rin po agad 'yung anak ko,” dagdag pa niya.

Bago pa maging delivery rider, sinubukan na ni Manuel ang iba’t ibang trabaho tulad ng pagiging kargador at taga-lako ng pagkain para matustusan ang pangangailangan ng kanilang pamilya.

Aniya, pinili nitong maging delivery rider sapagkat napagsasabay niya ang paglalako ng pagkain sa naturang trabaho.

Isang buwan na si Manuel sa kanyang trabaho habang naglalako naman ng street food at namamasukan bilang kasambahay ang kanyang asawa kasama ang nag-iisang anak.

Nagpapasalamat si Manuel sa tulong pinansyal at groceries mula sa mga naantig sa kwento niya. Aniya, nawa’y maging inspirasyon ito sa mga kapwa rider niya na huwag sumuko.

“Nagpapasalamat po ako sa lahat po ng nagbigay ng tulong sa anak ko. Masayang masaya po kami ng asawa ko dahil marami po ang tumulong sa amin,” aniya.

“Lagi po tayong mag-iingat sa bawat biyahe natin kaya natin [lahat] mga pagsubok ni Lord… lagi lang tayong tumawag sa kanya sa bawat biyahe natin at mas lalo pa nating sikapan para sa pamilya natin.”

