Rabiya Mateo sumagot kung may 'ipapa-enhance' bago ang Miss Universe

MAYNILA – Unti-unti nang nasasanay si Miss Universe Philippines Rabiya Mateo sa atensiyon na nakukuha niya bilang bagong kinatawan ng prestihiyosong pageant.

Masaya at emosyonal ang reunion ni Mateo sa ilan niyang batchmates sa kompetisyon tulad nina Miss GenSan Mariel Joyce

Pascua, Miss Ilocos Sur Krissel Benicta, at ang kaniyang roommate na si Miss Iloilo Province Kim Chi Crizaldo.

Anila, super hardworking daw si Mateo at kahit anong free time ay nag-eensayo siya ng kanyang walk at look.

"Rabiya really came prepared. We are all witness to that," ani Benicta.

Naiyak ang mga beauties nang ikuwento ang mga pinagdaanan ni

Mateo para maitawid ang pageant sa kabila ng limitadong budget.

"Nakita namin lahat iyon. Happy tears, sad tears... Hindi siya maka-take ng photos since iyong phone niya nasira. Ang dami nag-bash, so pinahiram ko siya ng phone," ani Crizaldo.

"She is our educator... Nagtuturo siya ng Q and A. Paano maglakad," ani Pascua.

Samantala, sinagot naman ni Mateo kung may balak siyang "magpa-enhance" ng kaniyang itsura bago sumabak sa Miss Universe.

"I'm not sure but when I spoke to Miss Shamcey (Supsup) she said no under the knife [procedures]... I need to listen to them because they know what's best for me," ani Mateo.

–Ulat ni Dyan Castillejo, ABS-CBN News