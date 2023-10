Masquerade ball sa Sweden, nakalikom ng pondo para sa kawanggawa

KISTA, SWEDEN - Mistulang fashion show ang naganap na makislap na Masquerade ball sa Kista, Sweden kamakailan. Isinulong ang charity event ng grupong Adicon.

Inirampa ng mga dumalo ang kani-kanilang bonggang kasuotan. Tinanghal na star of the night si Marilou Maru Johanson at Adicon Queen of Charity 2023 si na si Jennifer Rostedt.

Habang kinilala rin ang iba pang umangat sa masquerade ball na sina Mery Loro Gutierrez bilang Best in Costume, Marie Joy Adana Nunphan bilang Best in Gown, at sina Apple Ty at Jerker Soderson, Best Duo.

Masaya ang mga dumalo na suportahan ang mga fundraising event ng Adicon lalo’t napupunta ito sa kawanggawa.

“I love helping people especially the children and Vangie’s advocacy charity is really perfect for me to extend my money and do something to help for the unfortunate people,” sabi ni Connie Cabrera, Adicon supporter.

“My passion to help people is the one that pushed me to join Adicon Charity organization because way back then my university years, I was able to serve those people and we were able to conduct outreach programs,” sabi ni Hazel Gauzon, Emcee ng Adicon Charity Masquerade Ball.

Dumalo rin sa okasyon si Consul General Gines Jaime Ricardo Gallaga. Pinasalamatan niya ang grupong Adicon at founder nitong si Vangie Rebot Jorquia.

Ito’y dahil sa patuloy na pagsusulong ng mga proyekto kabilang na ang medical at dental mission sa Quezon at pagbibigay ng scholarship sa mga kabataan.

PARIS, FRANCE

Sa France, nagpabonggahan naman ang mga batang Pinay sa La Petite Princesse de Paris 2023. Nasungkit ng pitong taong gulang na si Daniella Christianne Wijayagurusinghe na tubong Iloilo ang korona.

Tinanghal din syang Best in Talent, Production, at umangat sa Q and A portion.

“Masaya po ako at nanalo po ako sa Princess sa Paris,” sabi ni Daniella Christianne, Winner, La Petite Princesse de Paris 2023.

"Salamat po sa lahat ng suporta.masayang masaya po ako grand winner, hakot awards ang anak ko,” sabi ni Rhoda Bearneza, ina ni Daniella.

First runner-up naman si Aurora Gabriel. Layon ng grupong Kulturang Atin na pagyamanin at turuan ang mga second generation Pinoys kaugnay sa mga tradisyon at kultura ng Pilipinas.

(Kasama ang ulat ni Bong Agustinez)

