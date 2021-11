Ano ang epekto ng pandemya sa 'casket capital' ng Pilipinas?

MANILA -- Nasa 29 taon nang gumagawa ng kabaong si Manny Naguit sa Pampanga.

Mula sa mga regular hanggang sa mga oversized at customized kabaong, nagagawa nila. May simpleng white, blue, brown, gold o metal casket, at maging mga customized na kabaong na may superhero ay nagawa na nila.

"May pink, may Lacoste, may Hello Kitty, may Louis Vuitton," kuwento ni Naguit tungkol sa mga ataul na nagawa na niya.

Hindi biro ang paggawa ng ataul na dumadaan sa nakaparaming proseso.

Ang mga kahoy, tinitistis, pinapakinis at binubuo sa porma gamit ang pako at wood glue.

Minamasilya din ito nang tatlong beses bago pinturahan at lagyan ng mga pampakintab. Nilalagyan ito ng mga accessories tulad ng handles at corner designs, saka lalagyan ng lining sa loob o gamit ang satin cloth, lace, at minsa'y nilalagyan pa ng ilaw.

Nasa P4,000 ang pinakamura habang P200,000 pataas naman ang pinakamahal na all-metal na ataul. Ang paggawa ng mga kabaong ang ikinabubuhay ng karamihan kundi man lahat ng mga taga-San Vicente, Sto. Tomas, Pampanga.

“Bale yung Sto. Tomas, yan yung casket capital ng Pilipinas, dun lahat kumukha yung mga funeraria. Kahit sa ibayong dagat, yun nageexport din kame ng mga ataul," ani Naguit.

Pero pagpasok ng COVID-19, kung ang iba apektado ng pandemya, para sa mga nagkakabaong, taliwas ang eksena dahil tumaas pa ang kanilang benta.

“Mga almost mga 70 percent tumaas talaga yung sales namin, kung minsan nga wala na kaming maibigay sa mga… marami ang nagwa-walk-in pero mas priority namin yung mga customers namin,” ayon sa empleyadong si Rommel Zapata.

At imbes na mawalan ng kita at trabaho, dito, nagdagdag pa sila ng mga empleyado.

"Kumbaga yung production po namin tuloy-tuloy ngayon...yung kita namin medyo lumaki po kaysa po sa dati...maraming delivery po," aniya.

Sa ngayon, nasa 200 caskets ang demand kada buwan, dahil pa rin sa tindi ng epekto ng COVID-19.

Sa mga ataul na nagagawa, sinisiguro nilang de-kalidad ang bawat isa, para maipaabot ang panilang pagrespeto at pagpapahalaga sa mga namayapa lalo kung sa pandemya nawala.