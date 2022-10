Mga motorista sa Antero Soriano Highway sa General Trias, Cavite noong Oktubre 30, 2022. Binaha ang nasabing kalsada bunsod ng matinding ulan na dala ng Bagyong Paeng. Mark Demayo, ABS-CBN News/File

Ang mga payo sa artikulong ito ay isinalin mula sa naunang ulat ng ABS-CBN News Online noong 2013.

MAYNILA — Perwisyo ang dulot sa mga motorista ng matinding pagbaha sa maraming kalsada sa bansa noong nagdaang Sabado at Linggo bunsod ng buhos ng ulan na dala ng Bagyong Paeng.

Pero ano nga ba ang dapat gawin ng mga motorista sakaling maabutan ng baha sa biyahe o paano sila dapat tumugon kapag napinsala ng baha ang sasakyan?

Narito ang ilang payo mula sa Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines Inc. at Asian Carmakers Corporation:

Sa kasagsagan ng baha:

Iparada ang sasakyan sa mataas na lugar o kung saan hindi ito maaabot ng baha

Sakaling nasa gitna ng trapiko at tumataas ang tubig-baha, patayin ang makina, lumabas ng sasakyan at i-lock ito. Huwag nang subukang tawirin ang baha.

Mainam na lumikas muna sa ligtas na lugar. Hindi ligtas manatili sa loob ng sasakyan habang tumataas ang tubig-baha dahil posibleng mahirapang makalabas o kailanganin pang lumipat sa bubong ng behikulo.

Kung mayroong camera at nasa ligtas na lugar, kuhanan ng retrato ang kotse sa gitna ng pagbaha. Ito'y upang mapatotohanan na napinsala ng baha ang sasakyan kapag kukuhanin ang insurance.

Sakaling binaha ang sasakyan, hintayin munang humupa ang tubig. Huwag paaandarin agad ang kotse o bubuksan ang hood nito para tingnan ang makina. Huwag ring bubuksan ang makina o mga pinto dahil minsa'y nagti-trigger ito ng locking mechanism.

Mas mainam na tumawag ng repair shop o serviceman para hatakin ang saskayan o isakay ito sa car carrier.

Pagkatapos ng baha:

Ipatingin ang sasakyan para sa engine breakdown o block damage.

Asahang bababa rin ang halaga ng sasakyan kapag nakaranas ng pinsala dahil sa baha.

Puwedeng i-trade-in ang kotseng napinsala ng baha sa pamamagitan ng mapagkakatiwalaang dealer. Maaaring ibenta ang kotse at sabihing napinsala ito sa baha o i-trade sa car manufacuter. Mayroong mga manufacturer gaya ng BMW at Honda na may trade-in program.

Halos 100 ang pinangangambahang nasawi sa paghagupit ng Bagyong Paeng sa halos buong bansa, base sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council.

