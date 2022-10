MAYNILA - Mistulang nagbalik sa dekada 90 ang pakiramdam ng karamihan sa mga kapamilyang tumutok sa 'Kababalaghan: Pagkagat ng Dilim' Halloween special ng programang KBYN ni Kabayan Noli de Castro nitong Linggo.

Higit isang dekada ring naghatid ng iba't ibang kuwento ng kababalaghan tuwing Undas ang dating programa ni Kabayan na 'Magandang Gabi Bayan' o MGB, na ipinalabas sa ABS-CBN Channel 2.

Sa espesyal na pagtatanghal ng KBYN nitong Linggo, marami ang natuwa at napa-throwback sa kanilang kabataan kung kailan inaabangan nila ang mga kuwentong kababalaghan ng MGB.

Top 3 trending sa Twitter Philippines ang official hashtag na #KBYNKababalaghan.

Sinariwa ng netizens ang takot nila noon sa tuwing mapapanood ang mga nakatatakot na karanasan ng ilan sa ating mga kababayan.

Ibinahagi ng ilan ang larawan at video ng pagtutok nila sa programa mula free TV, cable TV at online.

Pabirong ginulat ng netizen na si @SirSambile ang kaniyang mga kapamilyang seryosong nakatutok sa panonood.

May paniniwala namang idinetalye ang netizen na si @jei3m11 kung bakit hindi nilulubayan ng kapre ang itinampok sa programang si Bernadette Ancog.

Bagaman naapektuhan ng pananalasa ng bagyong Paeng sa bansa, hindi nagpahuli si Jen Valencia na panoorin ang Halloween special ng KBYN.

Ikinatuwa rin ng ilan ang mala-pelikulang pagkakagawa ng Kababalaghan.

I get that #KMJSGabiNgLagimX theme is horror-comedy but #KBYNKababalaghan wins this year. The cinematography is really great and the stories are very spooky. pic.twitter.com/1mfuwUOE7T