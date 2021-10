Mga aso't pusa ang lumahok sa trick-or-treating event sa isang mall sa Legazpi City, Albay nitong ika-30 ng Oktubre 2021. Kuha ni Aireen Perol

Imbes na mga bata, mga fur babies ang lumahok 'trick or treat' sa mga piling stalls ng isang mall sa Legazpi City nitong Sabado.

Ito ang naisipan ng mall dahil bawal pa ring lumabas ang mga bata sa gitna ng nagpapatuloy na COVID-19 pandemic.

Tuwang tuwa ang mga may-ari at ang kanilang mga alaga na karamihan ay aso, sa kanilang pagsali sa 'Howl-o-ween' event ng Ayala Legazpi.

Ayon kay Carmela Daet, Senior Marketing Associate ng mall, “'Di pwede mga kids dito sa loob ng mall that’s why we invited yung mga itinuturing din natin na babies, the four-legged babies, to do the on-ground traditional trick-or-treat ng Ayala Malls”.

Sa pre-registration para sa unang araw ng 2-day event, kung saan may 25 slots kada araw, 24 ang nag-rehistrong alagang aso at isang pusa.

Mga aso't pusa ang lumahok sa trick-or-treating event sa isang mall sa Legazpi City, Albay nitong ika-30 ng Oktubre 2021. Kuha ni Aireen Perol

Umikot ang mga ito kasama ang mga pet owners mula sa 1st floor hanggang 2nd floor ng mall. Nakatanggap sila ng treats, dog food, pet soap, bandana, at iba pa.

Bago umikot sa mga stalls, rumampa muna ang mga ito suot ang kani-kanilang costume.

Agaw pansin ang shih tzu na si Peanut. Ayon sa may-ari nitong si Sandy Millare ng Daraga, Albay, na mayroong gown house, mga tira-tirang tela sa mga ginagawa niyang gowns ang binuo niya para maging "bridal gown" ng kanyang alaga.

Mga aso't pusa ang lumahok sa trick-or-treating event sa isang mall sa Legazpi City, Albay nitong ika-30 ng Oktubre 2021. Kuha ni Aireen Perol

Iba’t ibang breed ng aso ang mga sumali sa okasyon, gaya ng shihtzu, cocker spaniel, chihuahua, dachshund, pug, golden retriever, husky, belgian malinois, chow chow at iba pa, habang may nag-iisang aspin.

- Ulat ni Aireen Perol

KAUGNAY NA VIDEO