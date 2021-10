Payo ng mga eksperto: Pakikipag-usap sa kaluluwa, dapat may pag-iingat

Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Pinayuhan ng dalawang eksperto ang mga nangangahas na makipag-usap sa mga espiritu, kahit pa ng kanilang yumaong mahal sa buhay, na gawin ito ng may pag-iingat.

“Ang pakikipag-usap sa anumang spirit ay hindi maganda lalo na ang isang taong walang discernment. You do with caution. Ang tao naman na merong discernment tinitingnan na muna nila kung ang kinakausap nila ay good or bad. Hindi mo alam kung ang kinakausap mo ay totoong anghel,” pahayag ni Stargazer na isang psychic.

Ayon kay Stargazer, mas mapangahas na gumawa nito ngayon ay ang kabataan na namamangha sa pagkakaroon ng abilidad na makakita ng espiritu.

Para naman kay Chiqui Martinez-Pascalli, head dispatcher ng Spirit Questors, itinatanong muna nila kung ang espiritung nais kausapin ay nagpaparamdam ba.

“Kung hindi nagpaparamdam, hindi natin pwedeng kausapin kasi nananahimik na yan unless may gustong ipahatig sa iyo na mensahe,” sabi ni Martinez. Isa umano sa paraan ng pagpaparamdam ay sa panaginip.

“Kahit hindi ikaw mismo ang nanaginip, kaibigan mo o kamag-anak mo na nakakakilala doon sa mahal mo sa buhay, maaaring pagpapadala yun ng mensahe sa iyo na may gustong sabihin. Sa grupo namin, hindi pwede yung basta gusto kong makausap yung nanay ko na namayapa. Hindi pwede unless may pagpaparamdam na nangyari, doon lang kami papasok,” sabi ni Martinez-Pascalli.

Hinggil naman sa pagtawid sa kabilang buhay, sinabi ni Martinez na depende ito sa kahandaan ng taong namatay.

“Kung ready na siya, magpa-pass over siya right after siya mag pass away. Meron namang daang taon. Meron kaming quest na Spanish time pa siya nag pass on pero hindi pa rin siya nagko-cross over kasi meron pa siyang unfinished business dito sa realm na ito,” sabi ni Martinez-Pascalli.

Pero paano nga ba matatapos ang sinasabing unfinished business ng isang taong sumakabilang buhay na?

“Kaya nga tayo narito, we create a way, the reason why we have novenas is paulit-ulit mong sinasambit ang pangalan niya. Bukod sa unfinished business, it’s because probably hindi niya accepted ang death niya o hindi niya alam na patay siya,” sabi ni Stargazer.

Dagdag ni Martinez-Pascalli na nakakatulong din ang kanilang grupo para tulungan ang mga espiritu na makatawid na.

“Tinatanong namin doon sa spirit would-be kung may nakikita siyang light. Totoo yung follow the light kasi yun yung pinapahanap namin,” sabi ni Martinez-Pascalli.

May mga pagkakataon din aniya na hindi makita ng espiritu ang liwanag kaya tinitingnan nila kung may ibang kamag-anak ang naturang espiritu na naunang namatay na kasama niya para magsilbing guide o sundo sa pagtawid.

“Isa sa dahilan kung bakit hindi maka crossover ang isang tao? Ang mismong relatives din. Kapag ayaw nila,” sabi ni Stargazer.

May payo ang dalawang eksperto hinggil sa pakikipag-usap sa mga espiritu ng kanilang mga mahal sa buhay.



“Ang pakikipag-usap pwede mo namang gawin yan through prayers. 'Wag tayong mangangahas especially marami sa YouTube, maraming how to talk to spirits and all, kailangan natin unang-una may discernment tayo kung anong tama o mali. Laging hihingi ng advice sa experts. 'Wag mangahas na gawin natin ng sarili natin,” sabi ni Martinez-Pascalli.

Paliwanag naman ni Stargazer na nagbabago ng perspektibo ang mga yumaong mahal sa buhay sa kanilang pagtawid.

“Wag na nating hihilahin ang ating mga mahal sa buhay into our own conflict dito sa physical plane. Send them sa light with a lot of love and then humingi na lang ng guidance. They are always there,” sabi ni Stargazer.