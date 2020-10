'Virtual Halloween tour' sa Intramuros, isinagawa

Sa virtual tour, ikinuwento ang kasaysayan ng binansagang “walled city” na sinamahan pa ng mga kuwento ng kababalaghan. Screenshot mula sa WanderManila Facebook page

MAYNILA — Dalawang araw bago ang Undas, nagsagawa ng kauna-unahang libreng virtual Halloween tour ang grupong WanderManila sa Intramuros, Maynila.

Dahil sa limitasyong dulot ng community quarantine, ginawa nilang online nitong Biyernes ang “One Night in Intramuros,” ‘di kagaya noong isang taon.

Sa virtual tour, ikinuwento ang kasaysayan ng binansagang “walled city” na sinamahan pa ng mga kuwento ng kababalaghan.

Gaya halimbawa ng biglaang pagtunog ng piano sa Plaza San Luis, paggalaw ng mga kagamitan sa Casa Manila Museum, at ang pagpapakita umano ng multo ng isang babaeng tumalon mula sa bintana nito.

Sa San Agustin Church naman, may mga kwento ng ‘di umano’y pagpapakita ng paring pinatay na si Vicente Sepulveda.

Malakas din ang negative energy sa Fort Santiago ayon sa paranormal experts dahil sa dami ng pinatay rito.

“When the American forces liberated Fort Santiago from the Japanese in 1945, they found over 600 decomposing body piled on top, one on top of the other,” ani B Canabi, na head tour guide ng Wander Manila.

Itinuturing naman ng ghost hunters na isang lambat ng mga multo ang Aduana o Intendencia dahil nakakarinig ng mga tumatawang bata rito habang ang ilan daw ay nakakakita ng nakasinding kandila.

Sa Cuartel de Santa Lucia o mas kilala bilang Philippine Constabulary Barracks, may mga nagsabing nakakita sila ng multo ng mga umano’y gwardya sibil.

Maging sa gusali daw ng Lyceum of the Philippines, may nagpapakita umanong kaluluwa ng isang nurse.

Nagpakita rin sa tour ng mga larawan ng presensya ng orbs na presensiya umano ng mga espiritu sa Fort Santiago.

May mga nagpaparamdam din umano na mga ‘di matahimik na kaluluwa sa mga parke na madalas tambayan ng mga estudyante dahil naging mass graves anila ang mga ito noong digmaan.

Sa pamamagitan ng online virtual tour, gusto ng WanderManila na maituon ang interes ng mga Pilipino sa kasaysayan ng bansa.

“Philippine history has its share of cautionary tales, and we need to appreciate our rich history to prevent the mistakes of the past from ever getting repeated again,” ani Canabi.

Patok sa ghost hunters ang Intramuros lalo kapag Undas dahil sa mga kwentong tulad ng mga ito.

Umabot sa mahigit 21,000 na tao ang nanood nang live. Umani rin ng samu’t saring reaksyon ang palabas, habang ang iba ay nagpapasalamat sa libreng history lesson na kasama sa Halloween tour.

