Spiritual communion, pagdarasal mahalaga sa paggunita sa Undas

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Nabago man ang nakagawiang tradisyon ng mga Pilipino sa paggunita ng Undas sa panahon ng COVID-19 pandemic, hindi naman nangangahulugan na hindi na mabibigyan ng tamang pag-alala at panalangin ang mga yumaong mahal sa buhay.

“Ang paraan ng paggunita natin ay spiritual kaya hindi man tayo magkasama physically, maaari pa rin tayong magkasama spiritually at ‘yan ay magagawa natin sa pamamagitan ng pagdarasal at pananalangin,” pahayag ni Rev. Fr. Kali Pietre Llamado, ang vice rector ng Manila Cathedral.

Watch more in iWantTFC

Sa panayam sa TeleRadyo Biyernes ng umaga, sinabi ni Llamado na mahalagang magagawa pa rin ng mga Pilipino ang pagdarasal lalo na sa panahong hindi maaring personal na pumunta sa mga sementeryo.

Sarado ang lahat ng mga sementeryo at kolombaryo mula Oktubre 29 hanggang Nobyembre 4 bilang paraan para maiwasan ang pagdagsa ng mga tao at posibleng pagkahawa sa COVID-19 virus.

“Para sa ating Katoliko, ang pag-alala natin sa yumaong kapatid ay sa pamamagitan ng ating spiritual communion with them sa pamamagitan ng pagdarasal at panalangin para sa kanila,” paliwanag niya.

Bukas rin aniya ang mga simbahan at nagtalaga pa ng special area na nakalaan para sa pagdarasal sa mga yumao.

“Nagdagdag tayo ng mga misa para mas maraming tao ang ma-accommodate ng simbahan,” dabi niya.

Sakaling hindi naman makapunta ng mga simbahan, pwede ring sumali sa mga online mass.

Magugunitang nagpalabas ng decree ang Vatican na nagpapalawig sa buong buwan ng Nobyembre ang paggunita at panalangin sa mga yumao.

“Naglabas ng decree ang Vatican na buong buwan ng Nobyembre ay magiging isang buwan para sa pagdarasal para sa pumanaw nating kapatid nang sa ganun hindi po tayo magsiksikan sa ating mga simbahan ng Nov. 1 and 2,” sabi niya.

Sa buong buwan ng Nobyembre, maari umanong bumisita para magdasal sa mga sementeryo at sa kahit saang simbahan.

“Ang pag-aalala natin sa yumao maaaring gawin sa bahay. Magtungo sa altar, ilagay ang pictures doon at doon tayo magsasama sama. Kaht ‘di tayo makadalaw sa sementeryo 'yung spiritual communion natin sa kanila ay hindi mawawala."