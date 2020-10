Michele Gumabao sumagot kung bakit no-show sa photo op matapos ang MUP

Nagsama-sama ang Miss Universe Philippines 2020 winners, sa pangunguna ni Rabiya Mateo, sa opening ng 11th E-skwela hub sa Sampaloc, Maynila. George Calvelo, ABS-CBN News



MAYNILA — Sa unang pagkakataon nitong Huwebes ay nakitang nagsama-sama ang winners ng Miss Universe Philippines (MUP) 2020 pageant.

Nangyari ito sa opening ng 11th E-skwela hub sa Sampaloc, Maynila.

"I’m really honored. And as an educator, my passion is to teach the children. With this kind of project, I feel na I’m one step closer to fulfilling my advocacy, which is to empower everyone through learning," sabi ni Miss Universe Philippines 2020 Rabiya Mateo.

Maaalalang no-show ang second runner up na si Michele Gumabao sa photo op noong Linggo matapos ianunsiyong hindi sya nagwagi sa pageant.

Si Gumabao lang ang hindi dumalo sa naturang photo op sa Baguio City, ang venue ng Miss Universe Philippine pageant bubble.

Nitong Huwebes ay sumagot si Gumabao kung bakit nauna syang umalis sa Baguio matapos ang pagkatalo.

"Alam ng organization kung bakit ako umalis. I messaged mama Jonas Gafud and he said okay. I'm surprised that there was no message from the organization as to my departure," sabi ni Gumabao.

Sa gitna ng espekulasyon, maglalabas daw siya ng statement sa totoong dahilan ng kaniyang pag-alis.

"I'm going to be issuing my official statement soon," sabi ng second runner up.