TINGNAN: Camouflage face painting ng tanawin sa Pampanga, patok sa social media

MAYNILA — Patok ngayon sa social media ang camouflage face painting ng tanawin sa Pampanga ng isang architecture student.

Kwento ni Goldie Geanne Yabes, 21, mula sa Baguio City, nag-eensayo lamang siya na magpinta at naging inspirasyon ang tanawin sa Dampe, Floridablanca, Pampanga.

“Practice lang po talaga sana siya kasi first time ko po siya na ginawa … Ang gamit ko po is face paint and ‘yung washable na poster paints po,” kwento ni Yabes sa ABS-CBN News.

“Na-inspire lang po ako sa scenery sa Dampe, Floridablanca, Pampanga kaya nag-isip ako kung paano ko po maisasama sa vlog ‘yung background po. Kaya nagkaroon po ako ng idea na mag-blend sa background,” dagdag pa niya.

Ayon kay Yabes, hilig talaga niya ang pagpipinta simula pa noong 2012 at nagulat siya dahil umabot na ang post niya sa isang group sa 28,000 likes at 3,500 shares.



“Since 2012, nagpe-paint na po talaga ako, like custom shoes, ganon po, or sa canvas. Ngayong July lang po ako nag-start na mag-try ng camouflage make-up,” kwento ng estudyante ng University of Baguio.

Nagpapasalamat si Yabes sa suporta ng mga netizens at plano niya pang gumawa ng mga artworks na tampok naman ang mga tanawin sa Baguio.

“Siyempre nagpapasalamat po talaga ako na na-appreciate po nila 'yung talent ko. Ngayon po, mas tumaas talaga 'yung confidence ko kaya mas gagawa pa po ako ng mga ganitong klaseng art para na din po mag-showcase ng mga magagandang lugar, especially dito po sa ’min sa Baguio,” dagdag pa niya.

“Susubukan ko pong mag-camouflage makeup pa. Sisimulan ko po dito sa Baguio, sa mga tourists spots po dito sa ’min. Iniisip ko din po na hindi na lang sa mukha next time, susubukan ko na din pong mag-body paint na ‘pag pumayat po ako sana.”

