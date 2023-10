Pinoy indie films, ibinida sa Frankfurt

FRANKFURT - Upang maisulong ang Filipino indie films at makilala sa Europa ang Pinoy filmmakers, isang film-showing at discussion event ang isinagawa ng Philippine Consulate General in Frankfurt noong October 9, sa pakikipagtulungan ng Bipolaroid Film Fund, isang non-profit organization na may layong suportahan at i-empower ang Filipino indie filmmakers sa Germany.

PCG Frankfurt

Ibinida sa film showing ang tatlong Cinemalaya short films na “Home Credit,” "Beauty Queen" at "Heist School." Nagbigay din ng presentasyon si Brian Borutta, isa sa board of directors ng Bipolaroid na pinamagatang Empowering Pinoy Indie Films and Creative Industries: The Role of Filipinos in Germany.

Sumentro ang event sa pagtalakay sa mga pagsubok at oportunidad na kinakaharap ng Pinoy indie films: tulad ng pangangailangan ng international recognition, ang role ng overseas Filipinos sa pagsulong ng Pinoy indie films sa abroad, at ang potential economic benefits ng isang mayabong na creative industry.

PCG Frankfurt

Malaki rin aniya ang maaring maiambag ng Filipino-German community para maitaas ang Pinoy indie films sa global stage. Ang short film na "Beauty Queen," ay pinarangalan bilang Best Film ng Cinemalaya 2022.

Tungkol ito sa buhay ng bayaning Kapampangan na si Kumander Remedios Gomez. Ang "Heist School," naman ay may temang naka-sentro sa pagkakaibigan, katatagan, at abilidad. Isang comedy film naman tungkol sa pagkabaon sa utang ang “Home Credit,”

PCG Frankfurt

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Germany, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.