Tulong bumuhos sa amang gumawa ng improvised bike para sa anak sa Laguna

Mga larawan mula kay Anton Mendoza Jr.

MAYNILA — Bumubos ang tulong sa amang gumawa ng improvised na bike para sa kanyang 3 anyos na anak sa Laguna.

Ayon kay Anton Mendoza, Jr. ngayong Miyerkoles, ilang netizens ang nagbigay sa anak niyang si Anjo ng bagong bike, pati na rin mga laruan at pera para sa kanilang pamilya.

Aniya, masaya siya na may mga taong nais tumulong sa kanilang pamilya, at makakaasa silang magagamit ang lahat ng tulong para sa ikabubuti ni Anjo.

“Sobra pong pasasalamat sa Diyos at sa mga taong may mabubuting loob na tumulong sa pamilya ko. Napasaya n’yo po ang anak ko,” kwento ni Mendoza sa ABS-CBN News.

Ayon sa ama, may mga parating pang biyaya mula sa iba pang mga netizen na nais niya sanang magamit para makatulong sa kinabukasan ng kanyang anak.

"Kung sakali po na madagdagan po ang nagbibigay sa’min, gusto po namin ilaan para sa mga anak namin at makatulong din po sa iba na katulad namin na hirap sa buhay,” aniya.

Ayon kay Krystelle Anne Moon, isa sa mga nagbigay ng laruan kay Anjo, nag-alok siya ng regalo sa bata dahil naantig siya sa kwento nito.

“Si Anjo po, I helped him out kasi nakita ko po sa Facebook [ang] news tungkol po sa kanya at kung paano s’ya ginawan ng wooden bicycle ng kanyang tatay,” kwento ni Moon sa ABS-CBN News.

“Natuwa po ako sa story at sa pagmamahal ng ama sa kanyang anak at pagpupursigi nito na mabigyan pa rin ng regalo ang anak kahit na hikahos po sila sa buhay,” dagdag pa niya.

Hiling ng donor mula sa Cainta, Rizal na ang munti niyang regalo ay magsilbing inspirasyon kay Anjo para sa hinaharap ay matulungan ang kanyang pamilya na umahon sa hirap.

“I hope and pray na mas marami pa po ang tumulong sa kanila at palagi po sila magpakatatag sa buhay. Hindi naman po dapat ikahiya ang pagiging mahirap. Naniniwala po ako na ang buhay ng tao ay puno ng mga good chances na someday Anjo can grab and help his family para mapaunlad po ang kanilang pamumuhay,” ani Moon.

“Basta mag-aral lang po nang maigi sina Anjo at kuya po n’ya, kasi tanging edukasyon lamang po ang makakapag-ahon po sa kanila sa kahirapan.”

Una nang ginawan ni Mendoza ang kanyang anak ng isang improvised na bike bilang katuparan sa hiling nito.

Aniya, matagal nang hinihiling ng anak na magkaroon ng sariling bike ngunit umaasa lamang sila, kasama ang kanyang 14 anyos na anak, sa asawang namamasukan bilang kasambahay at kumikita ng P6,000 kada buwan.

Dagdag pa ng amang mula sa Sta. Maria, Laguna, hirap man siyang makahanap ng trabaho matapos maaksidente tatlong taon na ang nakalilipas, gagawin niya ang lahat mapasaya lang ang anak.

PANOORIN:

Dahil hindi natuto magbisikleta, naglagay ng training wheels ang lalaki para magamit niya ang bike.

