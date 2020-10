Mga nagpapagawa ng keepsakes dumarami; Simbahang Katolika may paalala

Sa keepsake o 'cremation jewelry,' inilalagay ang abo ng yumaong mahal sa buhay sa alahas. Retrato mula sa Tender Foot Jewels

Kahit saan magpunta, suot-suot ng magtiyahing Jazmyn Biñas-Santiago at Roma Biñas-Lim ang kanilang mga kuwintas.

Ito anila ang pinakaiingat-ingatan nilang aksesorya dahil nasa loob nito ang abo ng namayapang lolo ni Jazmyn at ama ni Roma.

Ayon sa dalawa, mas panatag silang may nahahawakan pa ring alaala ng namayapang mahal sa buhay.

"Nagsisilbi itong alaala para kay lolo every day," ani Jazmyn.

"Hindi lang po ito kwintas. Ito ay isang part ni papa, na aming mamahalin hanggang sa aming pagtanda," ani Roma.

Kabilang ang keepsake o cremation jewelry sa serbisyong iniaalok ng Golden Haven Memorial Chapels and Crematorium sa Las Piñas City.

Ayon kay Lloyd Cunanan, head of marketing ng Golden Haven, dumarami ang mga taong nagpapagawa ng keepsake.

"There have been a large number of people who have been requesting for keepsakes," ani Cunanan.

"We observed that more and more religions are being more open to the practice of preserving their loved ones and having a piece of them with you wherever you go," dagdag niya.

Nagkakahalagang P2,500 ang pinakamurang keepsake o cremation jewelry.

May gawa sa stainless steel, silver, ginto at kristal.

Agad inililipat sa mga pendant ang abo matapos ang cremation, at maingat na isinasagawa ang proseso bilang respeto sa namayapa.

Pero may paalala si Fr. Jerome Secillano, executive secretary ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines-Public Affairs Committee, ukol sa cremation jewelry.

"Para sa tao na nagtatago niyan, maybe he just wants to keep the memory of the deceased. Pero wala 'yan sa pinapahintulutan ng simbahan," ani Secillano.

"Ngayon na nasa pandemya tayo, may mga pagkakataon na ilagay niyo muna 'yan sa bahay, kasi baka hindi nag-operate 'yong mga columbarium so binibigyan naman ng kaunting leeway. Pero ang talagang rule dito, kinakailangan mailibing mo rin 'yan," aniya.

Para sa mga tulad nina Jazmyn at Roma, simbolo ang abo sa mga kuwintas at iba pang alahas ng mga alaalang hindi nila kailan man makakalimutan.

