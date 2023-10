MANA Mo exhibit sa Lebanon binuksan sa publiko

BEIRUT - Pinangunahan ng Philippine Embassy sa Beirut opening ceremony ng Maritime & Archipelagic Nations Awareness Month (MANA Mo) exhibit noong September 29 sa kanilang bagong chancery.

Ang ‘MANA Mo’ na sa Filipino ay nangangahulugang ‘ang iyong pamana o ‘your heritage’ sa Ingles. Tampok sa opening ceremony ang pagpapasinaya ng replica ng Murillo-Velarde 1734 Map bilang pag-alala sa ika- pitong taon ng Arbitral Award sa South China Sea.

May pamagat ang exhibit na "Archipelagic States: Identity, Consciousness and Law" na kinabibilangan ng mga obra ni Jacob Maentz, isang documentary photographer na nakabase sa Pilipinas.

Ipinakita sa exhibit ang yamang ng Pilipinas bilang archipelagic nation at ang paninindigan ng bansa sa pag protekta ng yamang dagat at sa maayos na paggamit nito.

Matapos ang ribbon-cutting, isang guided tour sa pangunguna ni Philippine Ambassador Raymond Balatbat, ang isinagawa para sa mga bisita. Sentrol ng exhibit ang replica of the Murillo-Velarde 1734 Map, ang kauna-unahang scientific map ng buong Philippine archipelago, na naging instrumento sa pagkapanalo ng Pilipinas sa The Hague noong July 2016.

Matagumpay na naipanalo ng Pilipinas ang kanilang argumento sa harap ng Permanent Court of Arbitration under the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) para sa ating West Philippine Sea.

Ang bahurang “Panacot,” na kilala ngayon bilang Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal, at ang mga isla ng Spratlys, na kung tawagin noon bilang “Los Bajos de Paragua,” ay makikita sa sinaunang mapa ng Pilipinas kahit noon pa man.

Ang MANA Mo exhibit ay bukas sa publiko hanggang October 31.

