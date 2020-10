Manila Symphony Orchestra magsasagawa ng online charity concert

MAYNILA -- Nakatakdang magsagawa ng virtual concert ang Manila Symphony Orchestra (MSO) ngayong buwan kung sinong itatampok nila ang highlights ng tatlong dekada ng Original Pilipino Music (OPM).

Sa isang eksklusibong panayam, ibinahagi ni Jeffrey Solares, executive director ng MSO, kung paano nila pinaghahandaan ng nalalapit nilang online concert na pinamagatang “Rush Hour Series.”

Hindi naging biro para sa grupo ang pumili ng imortal OPM songs na isasama sa repertoire ng kanilang palabas dahil hindi nga naman mabibilang ang magagandang kanta sa nagdaang tatlong dekada sa musikang Pinoy.

“The MSO will be performing 'Limang Dipang Tao,' 'Sana’y Wala Ng Wakas,' and 'Ang Huling El Bimbo,' to name a few,” kuwento ni Solares.

Dahil na rin sa malawak na experience ng MSO sa musika, simple ang kanilang naging batayan para sa mga ito para mapasama sa listahan.

“We chose these pieces because they are familiar to people. They have quality arrangements and have meaningful message for the present situation,” sabi ni Solares.

Sa pakikipagtulungan ng Ayala Museum at ng Avida na nagse-celebrate ng kanilang ika-30th na taon, mapupunta sa charity ang kita ng nasabing concert kung saan mga kabataan ang makikinabang.

“The beneficiaries of Ayala Foundation’s Student Online Access Program include their scholars aged 5 to 21 who come from the most disadvantaged families in Tondo, Batangas, and MIMAROPA. Majority of them have limited access to digital tools and the internet, with 80% resorting to prepaid connectivity for their online schooling,” dagdag pa ni Solares.

Magaganap ang “The Rush Hour” concert sa Oktubre 30, 6 p.m., at mapapanood sa official Facebook page ng Ayala Museum. Mabibili naman ang tickets nito sa Ticketworld.