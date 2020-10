Boy Abunda, ipinasilip ang kanyang shoe collection

MAYNILA -- Sa bihirang pagkakataon, ipinakita ni Boy Abunda ang koleksiyon niya ng mga sapatos.

Kabilang sa koleksiyon ng batikang television host ay ang iba't ibang uri ng sapatos mula flats, rubber shoes at boots.

Sa kanyang vlog, ibinahagi rin ni Abunda ang paglilinis at pag-imbentaryo ng kanyang mga sapatos.

"I have a lot of pairs because it's part of my job I am a host. I used to do daily shows. Hindi ako nagtitipid sa sapatos kasi nagagamit mo talaga," ani Abunda.



Sa kanyang vlog, ibinahagi ni Abunda ang istorya kung saan nagsimula ang hilig niya sa sapatos.

"Alam mo 'yung kuwento ni nanay, hindi ba? 'Yung bibili siya ng damit, payong o kaya sapatos, tapos tinatago niya. Dahil, ayaw na ayaw ni tatay na bumibili ng sapatos hanggang mayroon ka pang gamit. For tatay, it's extravagance. So nagkahilig ang nanay sa sapatos, itinatago niya ang box sa palay para hindi mahanap ng tatay," pauna ni Abunda.

"But I started my fascination with shoes when I started to do shows. I'd been doing shows for many years and that's the reason why I have this huge collection of shoes na gusto ko naman talagang gamitin," ani Abunda.

Pagbabahagi pa ni Abunda, kahit hindi bago ang damit niya ay maganda ang kanyang pakiramdam kapag maganda ang suot niyang sapatos.

Isa sa pinakapaborito at pinakamatandang sapatos ni Abunda ay isang pares ng bota ng Dolce & Gabbana.

"You might say kung bakit ganoon karami. Sabi ko nga, taon ang binilang nito at hindi ako nagdi-dispose ng sapatos kasi karamihan nito ay pinag-ipunan ko at nagagamit talaga. At iniisip ko rin sino ang mapapamanahan ko nito. Ikaw magsusuot ka ba ng may rosas?" ani Abunda habang pinapakita ang isang pares ng itim na sapatos na may palamuting rosas.

Ayon sa host, isinuot niya ito nung nakaharap niya para sa isang panayam ang Hollywood star na si Angelina Jolie para sa pelikulang "Maleficent."

Maliban sa kanyang mga binili, ibinahagi rin ni Boy Abunda na parte rin ng kanyang koleksiyon ay regalo ng mga kaibigan tulad ni Kris Aquino na noon ay nakasama niya iba't ibang programa ng ABS-CBN.

Ibinahagi rin ni Abunda ang kuwento sa likod ng binili niyang apat na pares sa Christian Louboutin sa Paris.

"One of my favorites, this is a Louboutin. Ito 'yung isa sa mga pair (na binili ko) nung inapi-api kami ni Arnold Reyes sa original store ng Louboutin. So dumating kami roon ni Arnold, pawisan, siguro mukha kaming dugyot. Sabi sa amin, 'Careful, you might scratch the floor.' 'Yung floor parang metallic. Kami naman ingat kami. Then I say, 'Can I see your new collection?' 'Okay.' Tapos lumabas ang dala niya ay old collection. Siyempre nabigyan ako ng mga kaibigan ko ng ilang pairs. Sabi ko, 'I want to see the new collection.' Masama ang kanyang loob. 'Okay,' ganoon pa siya. Dahil sa sama ng loob ko, dahil sa sakit, pinag-ipunan kong pera bumili ako ng apat na pairs ng Louboutin at isa po roon ay ito. Hindi naman napilitan. Gusto ko rin bumili noon," kuwento ni Abunda.



