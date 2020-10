Baker sa barrio, pinahanga ang mga chef sa gawang steamer cake; pangakong tulong bumuhos

Gamit lamang ang steamer, nakakapag-bake ang inang si Angelica Bordeos sa Agusan del Norte at napagkakakitaan pa ito. Mga larawan mula kay Angelica Bordeos

MAYNILA — Sipag at tiyaga ang puhunan ng isang baker sa isang bayan sa Agusan del Norte, na kahit walang oven at mga gamit ay nakahanap ng marangal na mapagkakakitaan ngayong pandemya.

Sa isang post sa isang baker's group sa Facebook, ibinahagi ni Angelica Bordeos ang kaniyang mga nagawang cake kahit na wala siyang oven at sapat na gamit. Kwento niya, 2 oras ang layo at kailangan pa tumawid ng ilog bago makarating sa pinakamalapit na baking store kaya natuto siya mag-improvise ng mga gamit.

Kapos man sa kagamitan, hindi naman ito halata sa ganda ng mga cake na kaniyang nagawa. Dahil dito, napahanga niya ang ilan sa mga kilalang chef sa Maynila na nangakong bibilhan siya ng gamit.

“Sobrang saya po … napapaiyak nga po ako … ‘di ko po inasahan na maraming tutulong sa’kin .. maraming magbibigay ng mga gamit pang-bake,” kwento ni Bordeos sa ABS-CBN News.

Ayon kay Bordeos, sa ngayon ay paparating pa lamang ang mga gamit tulad ng stove top oven, mixer, pati na rin mga pan.

Hiling niya na makapagsimula ng business para makapiling na niyang muli ang kanyang anak.

“Mag-start po ng small business … para maka-ipon at makuha ko po ang panganay ko,” aniya.

Kwento ng ina, naiwan ang panganay niyang Grade 2 na si Alphea sa kanyang mga kamag-anak.

Aniya, umuwi sila nitong Enero sa Agusan del Norte kasama ang asawa at 1 taong gulang na anak para siya’y magpagaling mula sa sakit na mastitis o pamamaga ng dibdib.

“Nagka-mastitis po kasi ako nung January kaya napagdesisyunan namin na umuwi po muna dito sa lugar nila (asawa) para magpagaling ako .. para may bantay sa bata at hindi ako mabinat,” ani Bordeos.

“‘Yung anak ko po sa una si Alphea kaya pinasama ko po muna s’ya sa kapatid ko sa Bicol kasi short na po pamasahe namin. Isasama po sana namin si Alphea kaso wala kaming mautangan nung time na ‘yun,” dagdag pa niya.

Isa sa mga cake na gawa ni Angelica Bordeos

Ayon kay Bordeos, kakaopera lang ng kanyang asawa kaya hindi muna ito nagtatrabaho at umaasa lamang sila sa pagbebenta ng meryenda tulad ng puto, kutsinta, donut, maruya, at turon at kumikita ng P250 hanggang P300 kada araw.

Dagdag pa niya, nakakatulong paminsan-minsan ang baking gamit ang steamer at kumikita ng P250 pesos kada cake.

Kaso nga lang, minsan ay wala na siyang kitang nakukuha dahil sa trial and error gamit ang steamer, aniya.

“Minsan P250 po sa isang cake … pero madalas wala din po [akong] tinutubo dahil palpak po ‘yung cake pagkaluto … sa kabilang side umalsa sa other side hindi s’ya umalsa,” kwento ng ina.

“Bihira po ang may mag-order sa’kin … mahal daw po kasi … swerte ko na po last month naka-7 cakes po ako … ngayon po isa lang pa-order ko, ‘pag walang pa-order gumagawa po ako pang meryenda tapos nilalako ko po s’ya,” dagdag pa niya.

Sa ngayon, masaya si Bordeos sa mga biyayang natanggap niya at umaasang makakatulong ito upang magkita na silang muli ng kanyang anak at makaahon na sa buhay.

“Maraming maraming salamat po sa lahat ng magpapaabot ng tulong sa’kin … God bless po … si Lord magbabalik ng mga pagpapala, siksik liglig at umaapaw.”

