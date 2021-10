Larawan mula kay Jasper Adrian Sidlacan

Namangha ang mga netizens sa larawan ng bulkang Mayon habang napapalibutan ng ulap nitong Sabado, Oktubre 23.

Kuwento ni Patroller Jasper Adrian Sidlacan, tanaw sa kanilang lugar sa San Vicente, Virac, Catanduanes ang Mt. Mayon, kaya naman kinunan niya ito ng larawan bandang 4:50 ng hapon.

“After ng malakas na ulan, habang naghihintay mag-start ang event na aking dadaluhan, ako ay lumabas ng hotel para mag-relax. At sakto, paglabas ko, nakita ko agad ang Mayon na para bang nag-aakit na kunan ko s'ya ng litrato. At 'yun, successful naman ang photo na nakuha ko, at agad ko itong pinost at nag-trending sa Facebook,” ani Sidlaca.

Ayon sa Philippine Astronomical Society (PAS), ang mga ulap na tila salakot sa ibabaw ay lenticular clouds na madalas makita sa bulkang Mayon, lalo na tuwing hapon, habang ang nasa ibaba naman ay cumulus clouds.

Kapansin-pansin din ang asul na kulay ng bundok dahil umano sa malayong distansya ng kumukuha ng larawan nito at gayundin sa mataas na humidity.

“Naa-absorb ng water sa air ang different colors except blue color... Kapag nakikita ang mga bundok sa malayo, bluish color sila. Pero kapag malapit, greenish naman dahil sa mga puno,” sabi ni Prof. Edmund Rosales ng PAS.

