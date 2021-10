Ruffa at Gelli, nagharap sa isang cook-off

MAYNILA -- Naging masaya ang paghaharap nina Ruffa Gutierrez at Gelli de Belen bilang magkatunggali sa pagluluto ng pansit.

Naganap ang cooking showdown ng dalawa sa "Magandang Buhay" nitong Lunes kung saan binigyan sila ng 20 minuto para magpagalingan sa pagluluto ng isa sa mga paboritong pagkain ng mga Pinoy.

Ang kapatid ni Gelli na si Janice de Belen na guest host sa pang-umagang programa ng ABS-CBN ang naging hurado.

Sa huli, si Gutierrez ang nagwagi sa nasabing cook-off. Isang sandok at sangkalan naman ang natanggap ng aktres bilang premyo.

"Para sa akin, seriously para na siyang Oscar award dahil first time ko magluto, hindi naman talaga ako nagluluto," nakakatuwang hirit ni Ruffa matapos magwagi.

Sina Ruffa at Janice ay mapapanood sa ReIna ng Tahanan ng "It's Showtime," samantalang si Gelli ay aabangan naman sa seryeng "2 Good 2 Be True" na pagbibidahan nina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla.