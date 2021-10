KaladKaren, inspirasyon ang nobyo sa pagpapapayat

Watch more on iWantTFC

MAYNILA -- Ibinahagi ni KaladKaren na ang kanyang fiancé ang naging inspirasyon niya sa kanyang pagpapapayat.

Sa programang "Sakto" ng TeleRadyo nitong Lunes, ibinahagi ni KaladKaren o Jervi Li sa totoong buhay na ang kanyang nobyo na si Luke Wrightson ang naghikayat sa kanya para magbawas ng timbang.

"Siya ang nag-encourage sa akin na magpapayat at maging fit. Kasi nakikita ko, sabi ko 'parang ang ganda naman ng katawan nitong fiance ko' sabi kong ganoon, bakit hindi ko i-try. Sabi ko magpa-fit din kaya ako. So ngayon para kaming Aubrey Miles at Troy Mentoro, fit couple ganyan ang peg namin together," ani KaladKaren.

Ayon kay KaladKaren, nagsimula ang kanyang pagpapayat sa pamamagitan ng pagtakbo nang magsimula ang pandemya noong nakaraang taon.

"Since 2020 noong nagsimula po ang lockdown sa Pilipinas naisip ko na I have to do something for myself and for my mental health. Kasi na-lockdown tayo sa ating bahay, kailangan nating gumawa ng something purposive kumbaga. So naisip ko na why not take care of my body kumbaga. I also believe that beauty comes in all shapes and sizes. Pero sabi ko mas okay kung magpapa-healthy ako and magpapa-sexy. So sinimulan ko po ang aking running for fitness noong 2020, siguro mga around April," kuwento ni KaladKaren.

Ayon sa host na ngayon ay nasa isang coastal town sa Northern England kasama ang kanyang fiance, patuloy ang kanyang ginagawang pagtakbo.

"Hanggang ngayon tumatakbo ako, three times a week at least 15 kilometers per session. So sa isang buwan nakaka 180 to 200 kilometers ang tinatakbo ko," dagdag ni KaladKaren.

Dagdag pa ni KaladKaren, parte na ngayon ng kanyang lifestyle ang pagtakbo.

Si KaladKaren ay nakilala sa kanyang panggagaya sa batikang brodkaster na si Karen Davila.

Siya ang host ng "TrabaHanap" na mapapanood tuwing Sabado sa TrabaHanap Facebook page, TFC Asia, TFC Middle East at sa KUMU.

Ayon kay KaladKaren, sa susunod na buwan ay binabalak niya ang ang pagbabalik sa bansa para sa isa namang proyekto.

