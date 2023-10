Mutya ng Pilipinas UAE 2023 finalists ipinakilala sa media

DUBAI - Nagbabalik muli ang beauty pageant na Mutya ng Pilipinas sa United Arab Emirates matapos ang apat na taon. Good news ito lalo na sa mga aspiring na kandidata na hindi gaanong katangkaran dahil sa ilang pagbabago ng requirements.

Ipinakilala kamakailan sa media sa Dubai ang 10 mula sa 20 finalists ng Mutya ng Pilipinas UAE 2023. Nagmula pa sa iba-ibang Emirates ang mga kandidata tulad ng Sharjah, Ras Al Khaimah, Ajman, Dubai at Abu Dhabi.

Sasabak ang mga kandidata sa masusing training bago sila magtagisan sa semi-finals. Gaganapin ang coronation night sa November 11, 2023.

Dalawa ang magiging kinatawan ng UAE, ang Mutya ng Pilipinas Dubai at Mutya ng Pilipinas Abu Dhabi na tutulak naman sa Pilipinas sa para sa grand coronation night sa Disyembre.

Inanunsyo naman ng organizers ng Mutya ng Pilipinas UAE ang ilang pagbabago ng requirements.

“So there’s good news for this event of Mutya ng Pilipinas UAE because the organizer removed the height requirement, so pwede na ang kahit anong height para sumali,” pahayag ni Merryl Adan, Mutya ng Pilipinas UAE organizer.

Dream come true ito para sa ilang nangangarap na maging beauty queen pero hindi katangkaran.

“It made me a little bit better, my advantage for being small, well great things come in small sizes,” sabi ni Natalie Ynion, Mutya ng Pilipinas UAE 2023 candidate.

“I was so overjoyed because it’s always been my dream to join pageants,” sabi ni Chazseybless Paquibot, Mutya ng Pilipinas UAE 2023 candidate.

Bagama't baguhan ang lahat ng mga kandidata sa larangan ng pageantry, bakas sa kanila ang determinasyon na sumubok sa hamon ng beauty contest.

