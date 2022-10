MAYNILA -- Ang mga terminong "love bombing" at "love zombieing" ay ilan lamang sa mga binigyang linaw sa "Magandang Buhay" nitong Lunes.

Kasama ang mga host na sina Melai Cantiveros, Jolina Magdangal at Regine Velasquez, ipinaliwanag ng psychologist na si Dr. Ali Gui kung ano nga ba ang ibig sabihin ng mga termino pagdating sa pag-ibig.

Ayon kay Ali Gui ang "love bombing" ay ang labis na pagbibigay sa iyo ng iyong partner o karelasyon ng mga bagay na tila lagpas na sa kanyang kakayahan.

"Kung ang regalo niya ay hindi na tugma sa kanyang kabuhayan dapat minsan mag-isip tayo. Ano ang reason bakit binibigyan niya ako ng sobrang ganyan? Tapos ang expectation sa iyo ay walang kamatayang commitment mo. For example, paggising mo sa umaga, hindi ka pa nakakatayo ng kama ay naka-20 text na siya sa iyo. 'Yun ang mga bagay-bagay na dapat tignan natin. Ano ba ang behind itong gift na ibinibigay niya sa akin na mamahalin," ani Dr. Gui.

Ayon sa psychologist, kadalasan, pero hindi naman lahat nang gumagawa ng "love bombing," ay mga narcissist.

"May red flags 'yan kapag ang partner niyo ang laging pinag-uusapan ay me, myself and I at hindi ka kasama sa conversation those are the red flags, ingat na po" ayon sa psychologist.

Aniya, ang "love bombing" ay maaring mauwi naman sa tinawag na "gaslighting."

"Hindi nila agad isusumbat sa inyo na 'yung ibinigay ko sa iyo ang mamahal. Darating slowly 'yan. Sasabihin niya sa iyo, 'o bakit ganoon, hindi mo ba naaalala ang mahal mahal nang ibinigay ko sa iyo?' Dahan-dahan. To the point na kung hindi kayo mag-iingat, it will go into gaslighting. Ang gaslighting simple -- Ikaw ang ituturo niyang may mali. Kapag nag-away kayo, ikaw ang may mali," ani Dr. Gui.

Maliban sa "love bombing" isang termino pa na binigyang linaw ni Dr. Gui ay ang "love zombieing."

"Yung ghosting na wala na siya sa buhay mo. Suddenly, dumating na siya sa buhay mo na naman. Nagpapakita na parang walang nangyari sa inyo. At ang mga words na ginamit niya has nothing to do with your relationship. Parang sa kanya hindi 'kamusta ka?' sa kanya parang 'umuulan ba?' Nothing will be discussed about your relationship. Parang walang nangyari, bagong magkakilala," ani Dr. Gui.

Ayon kay Dr. Gui, maliban sa pag-ibig, ang "zombieing" ay nangyayari sa kahit anong relasyon tulad sa mga magkaibigan o magkatrabaho.

Samantala, ipinaliwanag naman ng mga host ng "Magandang Buhay" ang ilang termino na may kinalaman sa love scam o panloloko.

Ang dalawa pa sa tatlong termino na napag-usapan ng mga momshie ay ang catfishing at ghosting.

"Ang catfishing, na-experience ng friend ko. Akala niya 'yung nagpapadala ng picture sa kanya ay 'yun talaga ang mukha ng kanyang ka-chat. Nadadala talaga siya kasi hindi sila nagbi-video call, 'yun pala hindi pala 'yon. Hanggang sa nagpadala na ng pera ('yung kaibigan ko) kasi sumobra sa pagka-in love. Ganun ang catfishing, ibang tao, ibang katauhan, pero magtataka ka hindi magre-request ang babae na magkita. Sobra talaga sa pagka-scam," ani Cantiveros.

"Nauso na 'yung ghosting last, last year. Yung 'grabe naman ghinost ako,' 'yung bigla na lang nawala," ani Magdangal.

Nagbigay payo rin ang mga host at si Dr. Gui sa maaring gawin para makaiwas o makabangon sa love scam tulad na lang sa catfishing.

"Dapat maging imbestigador kayo. Whether you like it or not, you have to protect and take care of yourself in the social media platform," payo ni Gui para makaiwas sa catfishing.

"Sa totoo lang, ikaw lang din 'yan, buhay mo 'yon, you decide on what to do. Dapat ikaw sarili mo alamin mo ano ang gusto mo. Ngayon, huwag na kayong maghabol sa isang ilusyon. Hindi natin kayang habulin ang isang ilusyon, gumuguho lang 'yan . Let it be and let it go, for it's a lesson for you to learn and to grow. Nilinlang ka na niya, niloko ka na niya, mahalin mo naman sarili mo. In short, magtira ka kahit kokonti lang, basta may maitira ka sa sarili mo. Kasi 'yung konti na 'yan ang magagamit mo sa pagbangon mo maging sino ka man," dagdag payo ni Dr. Gui.

