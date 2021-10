Mga patalim at putol na bahagi ng katawan ang ilan sa mga disenyo ng 'spooky cupcakes' na gawa ng Kapampangan patisserie chef na si Fatima Garcia ngayong papalapit ang Halloween 2021.

Ayon kay Garcia, buttercream icing at handcrafted body parts ang ginagamit niya para lagyan ng disenyo ang mga cupcake.

Nilalagyan din niya ito ng tinunaw na pulang buttercream para magmistulang may dugo.

"The details are fondant details. All edible din po sila," ani Garcia.

May version din ng cupcakes na may mga disenyong mangkukulam, zombie, Frankenstein at mummy.

Para sa mga cake, may disenyo namang mga skeleton at pumpkin.

Mayroon ding "piñata smash" si Garcia na naglalaman ng tsokolate.

"Isa-smash 'yon ng ating kid and then makikita niya 'yong surprise inside. So hindi nila alam 'yong nasa loob," ani Garcia.

Ayon kay Garcia, puwede pa ring ipagdiwang ang Halloween sa gitna ng pandemya sa pamamagitan ng mga virtual party mula sa mga bahay.

