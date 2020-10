KILALANIN: Mga nanalo sa Miss Universe Philippines 2020 preliminaries

Ilan sa mga nanalo sa Miss Universe Philippines 2020 preliminary rounds. Screengrab.

MAYNILA - Umarangkada na ang preliminary competition ng Miss Universe Philippines 2020.

Best in swimsuit si Rabiya Mateo ng Iloilo City, at best in evening gown si Maria Ysabella Ysmael ng Parañaque.

Best in national costume naman si Lou Dominique Piczon ng Mandaue City, habang Miss Photogenic naman si Tracy Maureen Perez ng Cebu City.

Apat na Special Award ang inuwi ni Pauline Amelinkx ng Bohol (most beautiful face, Miss Cream Silk, Miss Cetaphil Sun, Miss Downy Sweetheart) habang inuwi naman ni Michele Gumabao ng Quezon City ang Miss MG Philippines.

Watch more in iWantTFC

Bahagi ng panel of judges ang ilang dating pambato ng bansa sa Miss Universe.

Hindi kasama ng mga kandidata ang kani-kanilang glam team dahil limitado ang mga tao sa Miss Universe bubble sa Baguio City dahil sa coronavirus disease (COVID-19) pandemic.

Nasa Baguio na rin si 2019 Miss Universe Philippines Gazini Ganados na may payo sa kaniyang magiging “successor.”

"Payo ko lang sa kaniya is to follow her instinct kasi it really never fails. Do not be shy kasi it's her journey, it's your journey, and you have to take control over your journey," ani Ganados.

Sa Linggo malalaman kung sino ang mag-uuwi ng korona at lalaban para sa Pilipinas sa Miss Universe Pageant.

— Ulat ni Dyan Castillejo, ABS-CBN News