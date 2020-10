Taunang Halloween contest ng Brgy. Baclaran, gagawing online

MAYNILA - Dalawang taon nang may pa-contest ang Sangguniang Kabataan ng Barangay Baclaran sa Paranaque City tuwing Undas.

Naka-full costume and make-up ang contest noon at pumaparada sa mga kalye sa Baclaran ang 100 contestants bago pagpilian ang mga mananalo. Pero dahil sa pandemya ngayon at gusto nilang ituloy ang proyekto, napag-isipan ng konseho ng Sangguniang Kabataan na gawing online ang contest dahil ito naman ang "new normal".

Limitado na nga lang sa make-up ang contest at wala nang costume.

Sa gagawing online Halloween contest, make-up na lamang ang pagbabasehan at wala nang costume.

Ayon sa SK chair na si Rachel Garcia, ito na rin ang paraan nila para maibsan ang boredom ng mga kabataan na higit pitong buwang hindi nakakalabas ng bahay. At ngayong nagsimula na ang klase at naka-online class ang karamihan, makakatulong ang contest na maibsan din ang kanilang stress sa pag-aaral at mailabas ang talento o pagkamalikhain sa pamamagitan ng pag-iisip ng creative na Halloween make up.

At dahil online ito, 25 porsyento ng score ay manggagaling sa boto mula sa Facebook, 30 porsyento ang make up creativity, 20 porsyento ang pagiging scary at original at 25 porsyento ang photo quality. Eksklusibo lang para sa mga taga-Barangay Baclaran ang contest.

Dapat ay sa Oktubre 25 pa ang deadline para sa 30 entries pero ngayon pa lang ay higit 30 na ang nagpadala ng kanilang entries kaya pinag-aaralan nilang tumanggap pa ng ilang entries para hindi naman daw masayang ang effort ng mga nais sumali.

Ang pinakabatang sumali ay 9 na taong gulang na bata at ang pinakamatanda ay 30 years old. Malalaman sa Oktubre 31 kung sinu-sino ang nanalo kung saan ang P10,000 premyo ang makukuha ng first place, habang ang second placer ay makakatanggap P7,000 habang P5,000 naman ang premyo ng third placer.