'Itaewon Class' actor Park Seo Joon bida sa ika-70 kaarawan ng isang lola sa Muntinlupa

Si Lola Aurelia Galarrita kasama ang ilang standees ng kaniyang ultimate idol 'Itaewon Class' actor Park Seo Joon sa kaniyang kaarawan nitong Oktubre 15, 2020. Larawan mula kay Mel Galarrita Menes.

MAYNILA — Ultimate fangirl ang peg ni Lola Aurelia Galarrita, mas kilala bilang Batch, nang mag-celebrate ng ika-70 kaarawan na nakatema sa South Korean actor na si Park Seo Joon nitong Oktubre 15 sa Muntinlupa.

Ayon sa kaniyang anak na si Mel Galarrita Menes, simula noong lockdown ay naging pampalipas oras na ng kaniyang ina ang panonood ng K-drama at naging paborito na ang aktor.

Aniya, nag-aral pa ito ng Korean para handa ito sakaling makilala ang aktor, na mas kilala sa palayaw na PSJ, sa personal.

Una nang sinabi ng aktor na hiling nitong makabalik sa bansa para makitang muli ang kaniyang ang Filipino fans. Nakabiyahe na ito sa Pilipinas noong 2019 para sa promotional activity.

Kasama si PSJ sa cast ng “Itaewon Class” na kinahumalingan ng mga Pinoy netizens sa noong nagsisimula pa lang ang lockdown.

“Dahil sa [enhanced community quarantine], hindi makalabas mom ko, at hindi rin namin siya mabisita. Pero 'yung kapatid ko na kasama niya sa bahay, sinigurado na masaya siya,” kwento ni Mel sa ABS-CBN News.

“Tiniruan niya mom ko mag-Netflix at Viu, sinigurado na mabilis internet. Tuwang-tuwa mom ko na mapanood lahat ng K-Drama, pero ang mga show ni PSJ ang naging paborito niya talaga,” aniya.

Dagdag pa niya, dahil dito napag-isipan nilang magkakapatid na maging star ng selebrasyon ang aktor.

“Dahil gustong gusto n’ya si PSJ, nag-decide kaming magkakapatid na i-surprise siya sa birthday niya na ‘yun ang theme,” ani Mel.

“Akala niya mag-o-order lang kami ng pagkain sa paborito niyang Chinese restaurant, ‘di niya ine-expect na paglabas niya ng kwarto may pinadala kaming decor at cakes para sa kanya. May videos rin galing sa mga kaibigan at pamilya namin, tapos pagbukas niya ng link sa Zoom lahat kami nasa Zoom party na,” dagdag pa niya.

Aniya, kahit virtual man ang selebrasyon, masaya naman ang kaniyang ina at naging inspirasyon ang idolo sa kaniyang kaarawan.

“Super surprised and masaya, kasi kahit mga kaibigan niya sa high school at relatives namin sa Canada lahat nandoon, mga tatlong oras siya sa Zoom party niya sa sobrang daming nag-attend,” saad ni Mel.

“Super happy din kami kasi alam naming mahirap na ‘di makalabas nang ilang buwan, sanay pa naman siya na araw-araw nasa labas. Sabi n’ya happiest birthday niya so happy kaming lahat na nag-attend at nakita reaction niya.”

Nagbigay din ng mensahe ang birthday celebrant para sa kaniyang mga kamag-anak, kaibigan pati na rin sa mga kapwa niya fans ng South Korean actor.

“It may be hard to believe that at my age, I am a confessed die hard fanatic of Park Seo Joon. He is not only good looking, he is not only an excellent actor, he is also a loving son, he is modest, amiable and acts as though he is clueless as to his popularity. I used to think that there can be no one more obsessed with this dream superstar than I am. I could watch his dramas and videos many times over, and still eagerly want to watch more,” mensahe ng ina.

“Dear family, friends and fans of Park Seo Joon, thank you very much for your kind birthday greetings and awesome reaction to the posts. I never imagined that my 70th birthday can be this fun, and more memorable than the last 69!”