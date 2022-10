Lokal na pamahalaan ng Kibawe, Bukidnon

Ipinagmamalaki ng lokal na pamahalaan ng Kibawe, Bukidnon ang employee nito na nakapagligtas ng buhay ng isang turista sa Thailand noong isang linggo.

Itinuturing na bayani ngayon si Engr. Crestito Dones, hepe ng Kibawe Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng munisipalidad, matapos magsagawa ng cardiopulmonary resuscitation o CPR sa isang lalaki sa Thailand.

Inakyat ni Dones at ng kanyang misis ang tourist attraction sa Thailand na The Golden Mount temple na may 320 hakbang paakyat.

Pero napansin ng kawani ng gobyerno na hinimatay ang dayuhang turista at wala nang pulso, kaya hindi siya nag-atubiling sagipin ang lalaki sa pamamagitan ng kanyang alam sa basic life support.

Nailigtas raw ni Dones ang turista at nasa mabuti na ang kondisyon.

- Ulat ni Hernel Tocmo

PANOORIN

