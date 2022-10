SHANGHAI, CHINA - Ipinakilala sa mga batang Shanghainese ang mayamang kultura ng Pilipinas sa “Little Ambassadors” na ginanap noong October 15, 2022 sa pangunguna ng Philippine Consulate General o PCG sa Shanghai, China.

Sampung batang babae at sampung batang lalaki ang kalahok sa event kung saan pinapanood ang mga bata ng audiovisual lecture patungkol sa kultura ng mga Pilipino. Nagkaroon din ng question and answer portion ang mga bata kasama si Consul General Josel F. Ignacio.

(Clockwise from top left) Locating the Philippines; “Little Ambassadors” receive participation certificates; Pansit and puto; Lecture on the Philippines; Q&A session with CG Ignacio; DIY embellishment of Masskara; Kids trying Masskara dance

Matapos ang pagtatanghal ng katutubong sayaw ng mga boluntaryong Pilipino na mga myembro ng Pinoy Teachers Association in Shanghai na hango sa popular na Masskara Festival ng Negros, tinuruan din ang mga batang “Little Ambassadors” kung paano gumawa ng ng maskara.

Nagbigay mensahe si Consul General Ignacio sa mga “Little Ambassador:”

“We hope you learned much and gained more appreciation for the Philippines and the bonds between Filipinos and the Chinese...When you leave the Consulate General, may you be “ambassadors” advocating for even closer friendship between us.”

CG Ignacio kasama ang iba pang kawani ng PCG-PDOT at ang grupo ng 9Trees Foundation

Taun-taong binibigyang panahon ng PCG ang pagbisita ng mga batang Shanghainese sa Konsulado bilang parte ng pagsusulong at pagpapatibay ng Philippines-China ties. At ngayon taon, katuwang ng Konsulado sa pagdaraos ng nasabing okasyon ang 9Trees Foundation na nag-o-organisa ng mga aktibidad para sa mga kabataan para sa pagpapatibay ng “international communication platform.”