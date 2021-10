Mga larawan mula kay George Calvelo, ABS-CBN News

MAYNILA— Nagbukas na ang ilang mga pasyalan sa Metro Manila matapos ibaba sa Alert Level 3 ang quarantine restriction sa rehiyon nitong Oktubre 16.

Tinaas ang papayagang kapasidad ng mga negosyo sa ilalim ng Alert Level 3, na aabot sa hanggang 30 porsiyentong indoor venue capacity, pero para lang ito sa mga nakakumpleto na ng kanilang mga bakuna.

Kalahati o 50 porsiyento naman ang outdoor venue capacity, bakunado man o hindi.

Pasok dito ang mga meeting, conference at exhibition at mga pinayagang venue para sa mga social event gaya ng party, wedding reception, at birthday.

Kasama rin dito ang mga tourist attraction gaya ng mga library, museum, exhibit, parke, plaza o garden, mga amusement o theme park, at mga recreational venue gaya ng mga internet cafe, bilyaran, skating rink, swimming pool at sinehan.



Narito ang ilan sa mga pasyalang nagbukas na pati na rin ang ilan sa kanilang mga alituntunin:

National Museum of the Philippines

Simula Oktubre 19, bukas na sa publiko ang National Museum of the Philippines batay sa kanilang anunsiyo nitong Biyernes.

Bukas ang museo tuwing Martes hanggang Linggo sa naturang schedule:

9:00 a.m. hanggang 12:00 p.m. (AM session) — cut off (11:00 a.m.)

1:00 p.m. hanggang 4:00 p.m. (p.m. session) — cut off (3:00 p.m.)

Kinakailangang bakunado at may reservation online sa kanilang website para makapasok sa museum. Hanggang 100 katao lamang kada session ang tatanggapin ng pasyalan.

MANILA OCEAN PARK

Simula ngayong Huwebes, bukas na sa publiko ang Manila Ocean Park mula 10:00 a.m. hanggang 6 p.m.

Bukas ang parke sa mga fully vaccinated individuals edad 18 hanggang 65 anyos.

QUEZON MEMORIAL CIRCLE

Abiso naman ng lokal na pamahalaan ng Quezon City na bukas na sa mga minors ang Quezon Memorial Circle basta kasama nila ang kanilang guardian.

NATIONAL LIBRARY OF THE PHILIPPINES

Bukas na rin ang National Library of the Philippines tuwing Lunes hanggang Biyernes, maliban sa mga holiday, simula 9:00 a.m. hanggang 4:00 p.m.

Hinihikayat nila ang mga nais dumalo na mag-book sa kanilang website isang araw bago sila pumunta sa lugar.

TIMEZONE

Bukas na rin ang Timezone sa mga branches nito sa SM Megamall at Robinsons Place Manila. Mangyari lamang na sundin ang mga health protocols para sa mga nais maglaro.

"We can’t wait to OPEN our doors to FUN! We’re excited to welcome you again in TIMEZONE!" anila.

TOM'S WORLD

Aabot naman sa 23 branches ng Tom's World ang bukas na sa publiko.

"The long wait is over, we are now open! This day is meant to be enjoyed. And we've got more fun to remind you of it. As you fuel up your day with us, don't forget to follow the health and safety protocols. Having fun is just as important as being safe," anila.

QUANTUM

Paalala naman ng Quantum na bakunado lamang ang maaaring pumasok sa bukas na 11 branches nila at dapat sundin pa rin ang health protocols.

"Come and play in the Quantum branches now open for you! IATF rules fully vaccinated customers only at 30% capacity. Please follow safety protocols at all times."

ACE WATER SPA

Bukas na rin sa publiko ang Ace Water Spa sa mga fully vaccinated individuals edad 18-65. Kinakailangan naman ng negative RT-PCR test results para sa mga hindi saklaw ng age range.

NUAT THAI

Kinakailangan naman ng vaccination card sa mga nais pumunta sa Nuat Thai. Bukas sila simula 12:00 PM hanggang 12:00 AM.

