VIRAL: Flight attendant na nawalan ng trabaho, proud 'gas girl' na ngayon

Si Maurice Maureen Avila bilang flight attendant noon (kaliwa) at may-ari ng ng negosyo ngayon (kanan). Mga larawan mula kay Maurice Maureen Avilahttps://sa.kapamilya.com/absnews/abscbnnews/media/2020/life/10/21/fa.jpg

MAYNILA — Tila nadapa man matapos mawalan ng trabaho, bumangon agad ang dating flight attendant na si Maurice Maureen Avila at sinimulan ang kanyang negosyo bilang retailer ng LPG ngayong Oktubre.

Kwento ni Avila, 26, matapos ang tatlong taong pagseserbisyo bilang flight attendant, isa siya sa mga natanggal sa kompanya dahil sa kakaunting flights dulot ng pandemya.

Aniya, nitong Setyembre siya kinausap ng kompanya na isa siya sa matatanggal at magseserbisyo na lamang hanggang Oktubre 16.

“May mga time na nalulungkot pero natanggap ko din naman. Kailangan magbawas ng empleyado ng [aming kompanya] dahil sa sitwasyon na kinakaharap ng mundo ngayon,“ kwento ni Avila sa ABS-CBN News nitong Martes.

“Unfortunately, napasama kami sa natanggal. Kaunti lang ang flights dahil sa restriction kaya kaunti na lang din ang mga [flight attendants] na kakailanganin nila,” dagdag pa niya.

Sa kaniyang post sa Facebook na viral na ngayon, sinabi ni Avila na hindi siya nahihiya humanap ng bagong pagkakakitaan.

"Diskarte at sakripisyo ang bubuhay sayo at sa pamilya mo. Hindi opinyon ng ibang tao," bungad ni Avila.

Bago pa man ang huling araw niya sa pagiging flight attendant ay humanap na ng paraan si Avila para kumita.

Sa ngayon, nagsusumikap ang residente ng Sta. Rosa, Laguna na patakbuhin ang kanyang negosyo at nagpapakilala na sa kanyang mga kapitbahay para maging suki ang mga ito.

"Bago pa lang po ang LPG business namin, kakasimula pa lang po. Nag-offer po ‘yung friend namen na baka gusto namin i-try … Nung una busy pa ako kase may flight pa po kami and nung nawalan ako ng work nagkaroon ako ng maraming oras para asikasuhin s’ya,” ani Avila.

“Sobrang layo po ng income ko as a flight attendant and sa business since nagsisimula palang po kami … Pero ok lang po since sanay kami ng family ko, living a simple life,” dagdag pa niya.

Inspirasyon ni Avila ang kanyang inang housewife, amang tricycle driver at kapatid na dating documentation specialist at nawalan din ng trabaho dahil sa pandemya.

Payo ng dating flight attendant na huwag mawalan ng pag-asa sa kabila ng unos na kinakaharap.

“Kahit gaano kahirap ang sitwasyon ngayon, don’t lose hope. Magdasal lng tayo. And ‘wag kalimutan na kumuha ng lakas sa family natin. Sila ung support system natin sa lahat ng bagay,” aniya.

"Sa mga nawalan ng trabaho, 'wag matakot humanap ng pagkakakitaan or huwag matakot magtinda dahil lang sa sasabihin ng ibang tao ... Malungkot sa umpisa pero hindi tayo papabayaan ni Lord ... Lahat ng struggles papalitan n'ya ng success."