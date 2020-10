ALAMIN: Halaga ng bagong koronang isusuot ng bagong Miss Universe PH

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Ipinakita na ng Miss Universe Philippines ang bagong korona na isusuot ng magiging winner nila sa Linggo.

Mismong si reigning Miss Universe Philippines 2019 Gazini Ganados ang magpapasa ng kaniyang titulo, pati ang bagong korona gawa ng Villarica jewelry chain, sa kaniyang magiging successor.

Tatawagin ang korona na "Filipina" crown na gawa sa diyamante, sapphire, ruby, at perlas, na simbolo ng pangarap at tagumpay ng mga Filipina. Nagkakahalaga ito ng P5 milyon.

Ayon kay Miss Universe Philippines national director Shamcey Supsup, bagama't isa lang ang makakasuot ng korona na ito, transformation at development naman ng bawat candidate ang kanilang layon sa kabuuan ng pageant.

Proud si Supsup sa bawat candidate dahil sobrang nag-effort umano sila sa gitna ng mga challenge na dulot ng pandemya.

"Kailangan namin hanapin, palabasin ang authentic self nila, to boost their self confidence. I think the pandemic also helped in a way na parang it was time for them to reflect and hanapin sa loob nila why are they doing this, what's their drive, so I'm very proud sa kanilang transformation," ani Supsup.

Mapapanood ang preliminary interviews ng mga kandidata ngayong Miyerkoles ng gabi sa empire.ph.

Ang buong preliminary competition naman ay mapapanood sa Biyernes sa empire.ph, iWant-TFC, at ktx.

Ang coronation naman ay gaganapin sa Linggo. —Ulat ni Dyan Castillejo, ABS-CBN News