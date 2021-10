Mga larawan mula kay Happy Andrada.

MAYNILA — Winner ang iba’t ibang style ng Filipina fashion designer at makeup artist na si Bayan Patroller Happy Andrada bilang tugon sa "Halloween makeup challenge".

Sa darating na halloween, Filipino-themed ang transformation ni Happy.

Aniya, inaabot siya ng tatlo’t kalahating oras, depende sa disenyo na ginagawa niya.

“I’m researching about our mythology events etc. and I get inspired from what I read,” kuwento niya.

Pino-post niya ang kaniyang imahe sa social media, at nagbibigay siya ng mga detalye tungkol sa bawat character na ipinapakita niya.

Ilan sa mga ginawa niyang makeup theme ay agimat, sirena, Alamat ng Pinya, Jose Rizal, diwata, at Higantes festival.

Hindi lang sa Pilipinas nakikilala ang kaniyang talento. Nakakuha na rin siya ng iba’t ibang parangal sa ibang lugar, gaya ng London, Paris, Toronto Canada Fashion Week, at iba pa.

Sa darating na Halloween, ito ang paraan niya para patuloy na ibahagi ang talento sa kabila ng pandemya.

“It only happens once a year where we get to be creative, like wear our fave characters— do our makeup and wear costumes. Have fun, spend time with your loved ones, family, or friends pero stay safe pa rin.”

—Ulat ni Sarah Sales, Bayan Mo, i-Patrol Mo