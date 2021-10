Larawan mula kay Catherine Fajardo.

MAYNILA — Hinangaan sa social media ang ginawang atomic explosion diorama ni Bayan Patroller Catherine Fajardo mula Makilala, North Cotabato.

Kwento ng 2nd year education student, ginawa niya ang diorama noong Setyembre 14 bilang proyekto sa unibersidad.

Ang diorama ay ang paglikha ng isang three-dimensional na mga pigura

Ginawa niya ito sa loob ng dalawang araw gamit ang styrofoam, flyboard, bulak sa unan, at strip lights.

“I got the idea in YouTube... Alam ko pong mahirap gawin... Kaya 'yun, sa sobrang eager ko na gawin, 'yun, naghanap po ako ng mga indigenous materials,” ani Fajardo.

Labis ang pasasalamat ng estudyante sa mga netizen na natuwa at humanga sa kanyang likhang obra.

“Napakasarap po sa pakiramdam kasi 'di [ko] akalain eh na ang daming naka-appreciate po sa ginawa ko.”

Sa ngayon, mayroong lampas 17,500 reactions at 13,600 shares ang post ng kaniyang diorama.

—Ulat ni Cielo Gonzales, Bayan Mo, i-Patrol Mo