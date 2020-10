Tip ni Ricky Lee sa aspiring writers: 'Matuto tayo maging mahusay na tao'

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA — Isa nang ganap na documentary series ang scriptwriting book ng award-winning film writer na si Ricky Lee na "Trip To Quiapo."



Hangad ni Lee na turuan ang mas maraming Pilipino, lalo na ang mga kabataan, na magsulat ng mga kuwento.

Itinuturing na bibliya ng mga film majors at ng mga gustong magsulat para sa pelikula ang naturang libro ni Lee.

Ngayon, isang 5-part documentary series na ang libro, kung saan binigyang buhay ni Enchong Dee ang makabuluhang paraan ng pagsusulat.

Ibinahagi ni Lee ang pinakamahalagang aral na gusto niyang ituro.

"Mahalaga na matuto tayong maging mahusay na writer. Pero mas mahalaga kaysa doon na matuto tayo maging mahusay na tao," ani Lee.

Marami na ring celebrities ang dumalo sa kanyang scriptwriting workshop gaya nina Bea Alonzo, Bela Padilla, Kean Cipriano, at Arjo Atayde.

Karamihan sa pelikula ni Lee, nagkukuwento ng ilang socially relevant issues.



Payo niya, huwag matakot magsulat at magkuwento, lalo na tungkol sa mga nangyayari sa paligid.

"Unang-una hindi ka dapat matakot. Kaya ka nagkukuwento dahil may boses ka. Kung writer ka talaga, magsusulat ka tungkol sa katotohanan. May mga tao talagang ma-o-offend hindi magkakagusto sa sinabi mo and that’s part of the risk," ani Lee.

Mapapanood ang Trip To Quiapo sa iWant-TFC simula Miyerkoles.

—MJ Felipe, ABS-CBN News