Gadgets handog sa lolang may 7 apo na nag-o-online class

MAYNILA - Bumuhos ang tulong para sa lola na nananawagan ng gadget para sa 7 apo niyang nag-o-online class sa Marikina City.

Unang itinampok sa Teleradyo ang kuwento ni Medina Navarro Latorre na ang panawagan ay dagdag na gadget para sa 7 apo na nag-o-online class.

Sa panayam ngayong Martes, sinabi ni Latorre na may mga tumulong na sa kaniya nang makita ang report.

Una aniya ay may nagpadala ng P6,000 na pambili ng cellphone at pangkain ng pamilya.

Nitong madaling araw naman ng Martes aniya ay may cancer survivor na tumawag sa kaniya na inalok ang kaniyang extra na cellphone para sa pamilya.

At nitong umaga ng Martes, binigyan siya ng engineer na si Rene Tanasas ng panibagong desktop, na “malaking bagay” aniya para sa mga apo.

“Malaking tulong, puwede po silang magpalit-palitan,” ani Latorre.

Bago nito, dalawang cellphone lang ang pinaghahatian ng kaniyang mga apo. Nawalan ng trabaho ang ina ng 3 sa mga bata.

Sa ngayon ay kailangan na lang nila ng pambayad para sa Internet connection, na naputol dahil sa kakulangan sa panggastos.

Aabot sa P10,000 ang kanilang kailangang bayaran. Pero ibabalik daw ang kanilang internet connection oras na magbayad sila ng bill katumbas ng dalawang buwan.

Ngayong may coronavirus disease (COVID-19) pandemic at suspendido ang face-to-face learning, kailangang mag-blended learning o halong offline at online learning ang mga estudyante.