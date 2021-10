OFW nakatapos ng Bearman Xtreme Triathlon sa France

Larawan mula kay Marie-Lise Bodat

Proud Pinoy si Bayan Patroller Mark Jason Ople Buluran dahil sa karangalang nakamit ng kaibigang si Raymondted Apostol, isang overseas Filipino worker (OFW) sa United Arab Emirates (UAE).

Sumabak si Apostol sa Bearman Xtreme Triathlon na ginanap sa France noong Setyembre 18 at napag-alamang siya ang kauna-unahan at kaisa-isang Pinoy na nakatapos nito.

"Na-share ko 'to kasi nakaka-proud na may good news at first Filipino na makatapos ng isang gaya nito na triathlon during pandemic, and he wanted to achieve another milestone ulit soon," ani Buluran.

Sa panayam ng Bayan Mo, I-Patrol Mo, sinabi ni Apostol na 10 taon na siyang naninirahan sa UAE at nagtatrabaho bilang emergency medical technician B (o paramedic) sa 999 Ambulance.

Aniya, taong 2017 nang sinubukan niya ang sport na triathlon, dahil na rin sa kaibigang si Romeo "Oreo" Puncia na isang Ultraman triathlete.

Kinakaya niya rin umano na pagsabayin ang lahat dahil suportado siya ng kanyang asawa. Aniya, time management ang kailangan para mabalanse ang trabaho, sports, at iba pang gawain.

"Naghanap po ako sa Internet ng pinakamahirap na triathlon at nakita ko po ang article ng Redbull (Toughest Triathlon on the Planet). Nakita ko po doon ang Bearman na merong pinakamataas na elevation sa bike at run leg, at higit sa lahat ang katangi-tanging event na bawal ang support team, walang feed station or feed stop," ani Apostol.

Aniya, ang Bearman event ay isa sa pinaka-challenging na triathlon event dahil sa pagkakaroon ng extreme conditions gaya ng paglangoy ngayong panahon ng tag-lamig at pagbisikleta sa matataas na lugar.

"Usually po ang triathlon ay mostly ginaganap sa flat area, ang extreme po ay sa mga bundok. Bearman po isa sa may pinakamataas na elevation sa triathlon at 180 km distance. Aabot po ng 4,700 meters of elevation sa bike, sa run naman po 42 km distance at 1475 meters of elevation," aniya.

Kwento pa ni Apostol, ang Bearman Xtreme Triathlon ay may 22-hour cut-off para matapos ng isang triathlete ang course. Pero natapos umano niya ito sa loob ng 18 oras.

Kadalasan ay nasa 150 participants umano ang nakakasali rito, pero dahil sa pandemya ay 98 lang na nakasali ngayong taon. Isa si Apostol sa 56 na nakatapos sa Bearman Xtreme nitong Setyembre.

"Ako lang po ang kaisa-isang Pinoy at kauna-unahan, since 2017 running 'yung event. Ako din po ang kauna-unahang Asian. 'Yung past result po ay makikita sa Bearman site and confirmed din po ito ng organizers," saad ni Apostol.

"Being a finisher po sa ating mga Pilipino athlete is the reward na po... Ang competition po ay ang sarili. Each cross sa finish line is a journey and a win."

