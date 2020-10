Miss Universe PH candidates tuloy ang patalbugan sa 'pageant bubble'

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA — The show must go on para sa mga Pinay beauties na kalahok ng Miss Universe Philippines 2020, na nagpapatalbugan pa rin kahit na may pandemya.

Sa Baguio Country Club naka-lock in ang candidates para sa kanilang pageant bubble, na ginawa para maprotektahan sila sa COVID-19.

Naka-face mask at face shield ang mga kandidata at mahigpit na sinusunod ang physical distancing habang nagre-rehearse bago ang coronation sa Linggo.

Sumabak na rin sa one-on-one preliminary interview ang mga kandidata.

Apatnapu't walong Pinay ang ang maglalaban-laban para sa titulong Miss Universe Philippines 2020.

Bago nito, umatras na sa kompetisyon ang 2 kandidatang sina Sorsogon representative Maria Isabela Galeria at Cagayan de Oro candidate Vincy Vacalares matapos nilang magka-COVID-19.

Walang live audience sa Baguio pero mapapanood ito nang buong mundo online.

Mapapanood ang preliminary interviews sa Miyerkoles sa empire.ph at iWant-TFC.

Sa Biyernes naman magpapasiklaban ang mga kandidata sa national costume, evening gown, at swimsuit competitions na mapapanood sa empire.ph, iWant-TFC, at KTX.

Mapapanood din ang coronation sa Linggo sa 3 websites. —Ulat ni Dyan Castillejo, ABS-CBN News