Tatak-Pilipino sa limang dekada ng tagumpay at karangalan ng Fil-am artist

Si Lolita Valderrama-Savage ang kauna-unang Filipino artist na nagkaroon ng solo exhibit sa Stockholm at iba't ibang bahagi ng Sweden at unang nagpakita ng kanyang gawang-sining sa Palazzo Strozzi at Dante's House sa Florence.

Itinampok din ang kanyang mga obra sa Victoria at Albert Museum sa London, pati na rin sa Ayala Museum sa Maynila, UNESCO sa Paris, World Economic Forum sa Davos, Washington DC, at New York.

Ito ay ilan lamang sa mga pangunahing eksibisyon ni Savage sa loob ng 50 taon niya bilang pintor. Para kay Valderrama-Savage ang kanyang sining ay paraan din upang maunawaan ang kahalagahan ng pagtataguyod ng iba't ibang kultura, pagkakaiba-iba, at pagiging malikhain.

“Making art has taken me to a new level because it has allowed me to help children, promote education, and bring people together to build friendship and cultural cooperation,” ani Valderrama-Savage.

Dagdag pa ng pintor, kailangan din ng pagkakaisa ng iba't ibang sektor ng sining upang magkaroon ng pag-asa at inspirasyon ang mga tao sa kabila ng mga pagsubok na dulot ng pandemya at iba pang kalamidad.

Sa kanyang exhibit na pinamagatang “The Journey, Life in Art through Nature,” simula Oktubre 12 hanggang Nobyembre 3, tampok ang higit sa 60 likhang sining sa loob ng mahigit na limang dekada niyang karera.

Ang mga obra ni Valderrama-Savage ay nagsilbing tulay na nagdala sa kanya mula sa Maynila, patungo sa mga maiingay na lungsod ng Amerika at mga tahimik na kabukiran sa Europa.

Sa loob ng maraming taon, ginamit ni Savage ang kanyang talento para maipahayag ang damdamin sa bawat lugar at mga tanawin na kanyang nasilayan mula sa iba't ibang bansa kung saan siya nanirahan at nagtrabaho.

Sumisimbulo din ang kanyang sining ng pagkakaiba-iba ng mga tao na kanyang nakasalamuha at natuklasang kultura sa kanyang paglalakbay.

Tinatalakay ng kanyang sining ang isang pandaigdigang kamalayan dahil sa maraming impluwensiyang kanyang natutunan sa paglalakbay sa buong mundo, sa kanyang pamilya, at sa iba't ibang tao na nakapaligid sa kanya.

Ang tagumpay ni Valderrama-Savage bilang pintor ay patunay lamang na hindi matatawaran ang talento at husay ng mga Pilipilo pagdating sa larangan ng sining.

Inspirasyon ni Valderrama-Savage ang mga sikat na European impressionist artist pero makikita pa rin sa kanyang mga obra ang pagiging Pilipino.

Bagamat madalas na maimpluwensyahan ng kulturang pinanggalingan ang mga alagad ng sining gaya niya ay kabaligtaran ito para kay Valderrama-Savage.

Gaganapin ang eksibit ni Valderrama-Savage sa Palazzo Vecchio, na isa sa mga pinakaprestihiyosong at makasaysayang museo sa Florence, Italya, sa pangunguna ng Lungsod ng Florence sa pakikipagtulungan sa U.S. Consulate General sa Florence, Philippine Honorary General Consulate sa Tuscany, at ang Consular Corps ng Florence.

Ito ay sinusuportahan ng iba't ibang mga organisasyong pang-edukasyon, pangkultura, at pangsining na may hangaring magtaguyod at magpalaganap ng kultura at sining.

