Kabataang Pinoy, wagi sa dance competition sa Australia

Nagwagi ang mga kabataang miyembro ng Electro Groovers sa Varsity Division ng international competition na World Supremacy Battlegrounds na ginanap sa Sydney, Australia.

Ang Electro Groovers ay binubuo ng mga kabataang mananayaw edad 11 hanggang 18.

Sa programang Sakto ng TeleRadyo nitong Martes, ibinahagi nina Eiswine Zamora, Angela Daro, at Arianne Dela Cruz, tatlo sa mga miyembro ng Electro Groovers, ang naging karanasan nila sa kompetisyon.

Paunang kuwento ni Zamora, marami ang naglaban-laban sa kompetisyon.

"Mas madami po ang mga taga-Australia na sumali. So medyo na intimidate kami lalo since pansin din po namin na mas malalaki sila compared sa amin," ani Zamora.

"Bago po kami sumalang at pagkatapos po naming sumayaw mismo sa stage, nagpi-pray lang po kami. Kinakausap po kami ng coach namin. Sinasabi po niya na bawal po naming ibigay ito sa iba, atin ito. So, sumayaw po kami ng gutom sa panalo and then eventually nag-pay off po. Then sabi rin po ng coach namin importante na sumayaw ng may puso. Nung sinabi po niya 'yon goosebumps po talaga, then na-fuel po ';yung hunger namin na mag-champion," dagdag ni Zamora tungkol sa kanilang pagkapanalo.

Kuwento naman ni Daro, matagal-tagal din ang ginawa nilang paghahanda para sa kompetisyon.

"Yung piyesang 'yon it took us three to four months para po matapos siya. Tapos saka po namin siya inilaban sa competition," ani Daro na iginiit na hindi niya makakalimutan ang nagdaang kompetisyon.

"Para sa akin ang pinaka-memorable ay most recent po namin na WSB 2022 kung saan kami nag-champion. Sobrang saya po noon kasi una po, magkakasama kami sa iisang bahay. Tapos sabay-sabay kaming kumakain, natutulog at nagpa-plano ng mga gala. Siyempre sabay-sabay din po kami nagte-training. Dahil 'yun po ang pinakamatagal naming stay sa Australia sa tingin ko po sobrang nasulit namin ang pagpunta roon lalo na po at nanalo kami," ani Daro.

Ayon naman kay Dela Cruz, sa kabila ng hamon ng COVID-19 at kanilang pag-aaral ay nagagawa pa rin nilang makahanap ng oras para makapag-ensayo.



"Nag-a-adjust po kami individually sa schedules. Inilalatag namin 'yung schedule namin sa coaches namin then and if ano po 'yung majority na availability ng bawat isa doon po kami nagta-try mag-sched ng training namin. Sa school po may times na kailangang i-sacrifice 'yung presence para lang po makapag-perform. We have to po, then we try to catch up na lang po with other lessons din," ani Dela Cruz.

Ayon kay Dela Cruz, nagmula ang mga miyembro ng Electro Grooves sa iba't ibang paaralan na nabuo sa isang dance workshop.

"We're created po sa isang dance school, dance workshop po. We came from different places po then we try competing po from locals to international po," ani Dela Cruz.

Hindi ito ang unang pagkakataon na nagwagi sa World Supremacy Battlegrounds ang Electro Groovers.

Dagdag na kuwento ni Dela Cruz, mula 2017 pa sumasali at nanalo sa iba't ibang division sa World Supremacy Battlegrounds ang kanilang grupo.

"Actually we won na po sa WSB po, Sydney, Australia rin po. From 2017 to 2022 po, like we have Kids Division champion, Junior Division champion and now po Varsity Division. ...Part na rin po ng WSB ang growth namin since matagal na po kaming nagko-compete," kuwento ni Dela Cruz.

Sa huli, nagpasalamat ang mga miyembro ng Electro Groovers sa kanilang mga magulang, pamilya, coaches, at sa lahat ng mga sumusuporta at tumutulong sa kanilang grupo.

