Watch more News on iWantTFC



MANILA -- Precious Paula Nicole, the first-ever "Drag Race Philippines" winner, is planning to open a drag school, together with her friends from the reality competition which wrapped up its first season last week.



"Together with my Divine sisters, 'yung mga friends ko na ko rin po sa competition, we are planning to open a drag university. Kumbaga wala po masyadong nakakaalam niyan dito. We will teach kung paano mag-perform, mag-make up," she told Karen Davila on ANC's "Headstart" on Monday.

"Nung nakikita namin ang mga fans lately, binibigyan kami ng ideas na bakit 'di gawing maging professional na, mag-teach kayo. ...Feeling ko mas magiging maganda po kung maging parang school na siya. Naghahanap kami ng mga taong pwedeng tumulong para maging posible siya.

"At the same time gusto ko po mag-business. Nagi-i-start na rin akong mag-aral ng konti. Sabi ng mga kapatid ko, sabi ko rin sa sarili ko hindi ako magiging performer forever. So kailangan mayroon akong nakaabang na pwedeng gawin after all these," she added.

Precious Paula Nicole is set to go to abroad next year to attend RuPaul's DragCon UK 2023.

In the interview, it has always been her dream to win "Drag Race."

"For sure po lahat ng drag queens dito, pangarap 'yan. Kasi I've been manifesting it po siguro mga seven years na. Kasi I've been doing drag for 12 years and then I have this friend na nag-introduce sa akin sa 'RuPaul's Drag Race.' Naalala ko nga po nasa dressing room kami nun ng O Bar, ano kaya ang feeling kapag tinatawag ni RuPaul ang pangalan mo? Like paano niya sasabihin, kasi si RuPaul iba-iba ang way niya kung paano babanggitin 'yung drag names ng mga contestant," she said.

"I've been dreaming about this for a very long time. Now it happened I'm very thankful," she added.

Precious, who started as a dancer, said she began doing drag 12 years ago.

"Parang 'di ko na kaya maging dancer pero gusto ko pa ring mag-perform. Kumbaga gusto ko pa rin ituloy ang passion ko sa pagpapasaya ng tao, pag-akyat ng stage. And then I discovered drag because of my ex. Siya muna ang naging drag queen sa aming dalawa. That time nakita ko na parang feeling ko kaya ko, since I paint, I dance. So sabi ko konti lang ang aaralin ko, magli-lip synch na lang ako at magme-make up, parang kayang-kaya ko naman 'yan. So 'yun po sinimulan ko agad, hiningi ko ang basbas ng ex ko. I started asking help from seniors sa bars na mga drag queens din. Past forward ito na po tayo, mayroon na po tayong 'Drag Race Philippines' and I am so happy," Precious said.

Precious said what she loves most about doing drag is the fact that she feels like having a super power.

"I think 'yun po ang isa sa gusto ko sa power ng drag para kaming si Superman. Kung hindi kami sisigaw o magta-transform eh hindi kami makikilala sa ordinaryong araw. Kaya rin po ang gusto namin sa drag, kumbaga napaka-magical niya. For me ang drag, ngayon it's giving joy and inspiration sa mga tao. Dati po kasi ang nakakaalam lang po ng drag queens ang mga taong nagpupunta sa bar, nagha-hire sa amin sa event. Ngayon I am so happy na marami na pong tao ang nakakakilala sa amin," Precious.

Precious admitted that she was not expecting to win the competition.

"Kahit matanggal ako sa unang episode, okay na ako. Then 'yun nga po medyo sinwerte tayo. Kaya thank you, Lord," she said.

"Siguro po sinabi ko rin sa sarili ko na i-enjoy ko ang moment. Hindi ko masyado inilagay sa ulo ko na competition ito. When I entered the competition, sinabi ko siguro iti-take ko ito as a workshop. I am here para matuto at i-improve ko kung ano pa ang may kaalaman ako sa labas. Kaya 'di ako masyadong na pressured to win. Kaya nagre-reflect na mas relax sa stage na I was there to learn and enjoy," she said.

Related video: