VIRAL: Aso at kuting, mga ‘kaklase’ sa distance learning

Sa kabila ng kaliwa’t kanang isyu sa pagpapatupad ng distance learning, good vibes ang hatid ng dalawang alagang hayop na nanlalambing habang nag-aaral ang mga tsikiting.

Kinagiliwan ng netizens ang asong si Peng na tila naging kaklase sa online class ng anak ni Melody Soriano Pamplona mula siyudad ng Meycauayan, Bulacan.





Kuwento ni Pamplona, madalas talagang tabihan ng alagang aso ang bunso niyang si Daniel habang nag-o-online class.

Aniya, gusto pa nga ng anak na katabi ang aso lalo’t hindi naman ito nakaiistorbo. Gayunpaman, iniiwasan nilang makita si Peng sa webcam para hindi anila makaabala sa guro o ‘di kaya’y pagkaguluhan ng mga kaklase ni Daniel.



May makulit ding "kaklase' ang mga kapatid ni Gladys Montejo Felicia sa bayan ng Orion, Bataan.

Ibinahagi ni Felicia sa isang Facebook post ang pakikipaglaro ng kuting na si Poknat habang nag-aaral ang kaniyang mga kapatid.

Biro niya, mahaba ang lapis ng isang kapatid na si Maymay ngunit hindi ang pasensiya nito sa kuting. Inspired naman aniya ang mga bata kahit pa may maharot na pusa tuwing nag-aaral sila.

SULIRANIN SA DISTANCE LEARNING

Nagpatupad ang Department of Education ng distance learning mula nang kumalat ang COVID-19 sa bansa. Blended ang paraan ng pag-aaral sa pamamagitan ng modules, radyo, telebisyon, at internet.

Ilang problema ang sumulpot bago pa man ipatupad ito, gaya ng kawalan ng gadgets o internet para sa online class at mahirap na pamamahagi ng learning modules.

Nang magsimula na ang mga klase, nakitaan naman ng mali ang ilang modules pati ilang umereng lessons sa DepEd TV. Humingi ng paumanhin ang Department of Education kasabay ng pangakong inaaksiyunan nila ito para hindi na maulit pa.

