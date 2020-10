May quarantine fatigue? Kailangan ng coping mechanism - Vergeire

MAYNILA - Pitong buwan na mula nang magsimula ang community quarantine para mapigilan ang pagkalat ng coronavirus disease (COVID-19), dahilan para manatili sa bahay ang milyon-milyong Pilipino.

Habang marami ang sa bahay na nagtatrabaho at nag-aaral, may pagkakataon din na natigil sa trabaho o negosyo ang maraming Pilipino dala ng iba pang naging epekto ng pandemya.

Kasabay nito, nakakaramdam na ang ilan ng pagkabalisa sa pangambang mahawahan ng sakit o kaya'y hindi na babalik sa normal ang lahat— ilan lamang sa sintomas ng tinatawag na "quarantine fatigue."

May pagkakataon din na hindi na nakikipag-usap sa mga tao ang ilan, o ang tinatawag na withdrawal.

Watch more in iWant or TFC.tv

Sa isang press briefing nitong Sabado, sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire na mahalagang magkaroon ng coping mechanism ang mga tao, ngayong hindi na maibabalik sa dati ang mga una nang nakasanayan.

Aniya, dapat masanay na ang lahat para sa tinatawag na "new normal."

"People feel restless, anxious, [may] withdrawal. Mayroong loss of motivation because of reduced productivity, ito ang nakikita natin ngayong mga senyales ano and we just advice people na kailangan we will have that coping mechanism, na tanggapin sa kanilang kalooban na talagang we will not go back to the way it used to be and we should transition to this new normal," ani Vergeire.

Ayon kay Vergiere, nagpapatuloy ang kanilang pagpapaalala para masundan ang minimum health standards, na anila'y nawawala kapag nakararanas ng "quarantine fatigue."

Halimbawa sa mga tinatawag aniyang coping mechanism ang pakikisalamuha sa mga mahal sa buhay.

"Hindi naman po kailangang lumabas, you can use social media, always call your friends, your loved ones. Of course kailangan may iba tayong paglilibangan," ani Vergeire.

Kung maaari, maghanap aniya ng ibang libangan sa loob ng bahay.

"Kung dati lumalabas tayo para manood ng sine at pumunta sa parke, marami ho tayong puwedeng gawin sa loob ng bahay to keep us busy and to keep us entertained. So ito ang maipapayo natin. Papunta na ho tayo sa new normal and this will be part of our new normal."

Simula nitong Marso ay inilagay sa iba't ibang lebel ng community quarantine ang bansa dahil sa pagtala ng community-based transmissions sa COVID-19 pandemic.

Mula sa mahigpit na lockdown noong umpisa ng pandemya, nasa general community quarantine na ang Metro Manila, ang episentro ng virus sa bansa, at iba pang mga karatig-lugar, habang nasa modified GCQ naman ang nalalabing bahagi ng bansa.

Unti-unti nang lumuluwag ang mga patakaran sa pagbiyahe, mula sa pagpunta sa mga lugar na iba ang quarantine level, pagpasyal sa ilang tourist sites, at ang paglipad sa ibang bansa para sa leisure travel.

Sa naturang briefing, sinabi rin ni Interior Undersecretary Jonathan Malaya na inihahanda na ng gobyerno ang pamantayan sa "new normal" o ang tinatawag na "post-community quarantine" scenario kapag panahon na para isailalim dito ang ilang MGCQ areas.