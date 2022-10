Ang pagbabalik ng Dutdutan sa panahon ng COVID

Pagkatapos ng halos 3 taon, nakabalik na ng live sa wakas ang Dutdutan Philippines Tattoo Expo.

Dinumog ng daan-daang parokyano ang tinaguriang pinakamalaking pista ng sining ng tattoo sa World Trade Center sa Pasay City na nagtampok din ng rakrakan ng mga banda at beauty competition.

Ayon kay Alfred Guevarra, isa sa mga founder-organizers ng Dutdutan, lumakas pa ang pagtangkilik ng publiko sa Dutdutan na halos dalawang dekada nang tumatakbo.

Aniya, dala ito ng pangangailangan ng mga tao na ipakita ang kanilang individual at artistic expression pagkatapos makulong sa quarantine at mawala ang live events ng mahigit dalawang taon.

Sinunod ng organizers ang health at safety protocols tulad ng pagsuot ng face masks sa Dutdutan Expo na huling dinaos sa isang public venue nuon pang 2019.

Samu’t sari ang tema ng mga tato ngayon ng mga pintados. Kung dati’y inspired ito ng mga imahe ng mahal sa buhay, religious symbols at iba pang kilalang komersyal na karakter, ngayon nama’y ekspresyon ito ng kanilang mga emosyon at pinagdaanan sa buhay.

Ayon sa candidates ng Miss Tribal Dutdutan na sina Arki Doa, Ara Paraiso at

Kylie Amper, nakatulong din ang pagpapa tato para maging confident sila sa kanilang sarili.

Masasabi din daw na nawala na ang stigma o diskriminasyon sa mga nagpapatato dahil tanggap na ito sa iba’t ibang larangan sa lipunan.

Layon din ng Dutdutan na isulong ang pag-iingat sa kalusugan ng publiko sa tamang proseso ng tattooing.

Aarangkada ang Dutdutan Philippines Tattoo Expo hanggang Sabado ng hatinggabi tampok sina Arnel Pineda at Lockdown Band, Gloc 9, Greyhounds, Dong Abay, Valley of Chrome at iba pang bandista.