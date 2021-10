Larawan mula kay Ara Dela Cruz

MAYNILA — “’Di pa nagpunta [si] Jella dito, wala na akong pambili ng [kailangan] mo, wala na rin akong pambili ng pagkain dito.”

Ito ang ang mga salitang nakasulat sa liham ng isang pasyente sa Philippine General Hospital na hirap magsalita at tanging papel lang at ballpen ang paraan ng komunikasyon para makausap ang kanyang asawa.

Kwento ng volunteer medical technologist na si Ara Dela Cruz sa ABS-CBN News, matapos niyang kuhaan ng dugo ang pasyente inabot nito ang sulat bilang pag-amin na wala na silang pera.

“’Yan ‘yung time na tapos na akong mag-extract ng dugo pero hindi ako makaalis sa tabi niya kasi nakatingin lang ako sa letter at tinapay at isang maliit na bottle of water na binigay ng asawa niya,” pagbabalik-tanaw ni Dela Cruz.

Aniya, walang cellphone ang mag-asawa at P500 lang ang dalang pera matapos masugod sa ospital dahil sa problema sa baga.

May tatlong anak ang mag-asawa, nasa 7 anyos ang panganay, na iniwan nila sa kanilang kaanak, dagdag pa niya.

Naantig si Dela Cruz sa kwento ng mag-asawa at ibinahagi ang kanyang mga saloobin sa social media hinggil sa sitwasyon ng pasyente.

“[T]his letter was sent to [the] emergency room for [the] patient I was handling. I couldn’t leave his side because I saw his reaction. He’s about to cry. [The] letter was from his wife. I asked him what does he need so I can try to find his wife and lend her money to buy what he [needed.] He was trying to say something I couldn’t understand so he slightly removed his BiPap so I could hear,” saad ng health worker sa kanyang Facebook post.

“Kahit ‘wag na po ‘yung kailangan ko. S’ya na lang po wala pong pera ‘yon buong araw na po hindi kumakain yon,” pag-alala ni Dela Cruz sa tugon ng pasyente.

Maraming netizen ang naantig sa kanilang kwento at bumuhos ang tulong sa kanila. Aniya, sa ngayon ay naka-admit pa rin ang pasyente.

“Mahilig lang po talaga akong magsulat about my thoughts and ‘di ko akalain na aabot nang ganoon, na makakarating sa maraming tao, akala ko sa friends ko lang ‘yun,” ani Dela Cruz.

“Gusto ko lang na maka-realize sila na sobrang hindi tayo appreciative, frustrated tayo sa life natin kahit hindi natin nakuha ‘yung buhay na mayroon tayo, gamit na gusto natin pero we really have to appreciate na ‘yung iba nga walang nakuha at all,” dagdag pa niya.

Masaya si Dela Cruz na marami ang naantig sa kanyang kwento at nag-abot ng tulong sa mag-asawa.

“Sobrang natuwa ako dahil nakuha nila, na-gets nila ‘yung gusto kong iparating pero at the same time, ‘yung tuwa ko nung gabi na ‘yun nag-iba siya the next day kasi hindi lang ako nakapagpa-realize, nakatulong din ako roon sa dalawang tao kung bakit nagkaroon tayo ng ganoong realization.”

Sa mga nais mag-abot ng tulong, maaari itong ipadala sa GCash sa asawa ng pasyente na si Elena Quizon, 09485363513.

