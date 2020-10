TINGNAN: Dry run ng pagpapailaw sa San Juanico Bridge

Namangha ang mga motorista at iba pang nakatunghay sa dry run ng pagpapailaw sa San Juanico Bridge na nagkokonekta sa Samar at Leyte, gabi ng Sabado.

Bahagi ito ng lighting project ng Department of Tourism at Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority para sa nasabing tulay, na target matapos sa Diysembre.

Agaw-pansin ang pagpapalit-palit ng kulay ng ilaw na bumalot sa kahabaan ng tulay.

May habang 2.16 kilometro ang San Juanico Bridge.

Inaasahan umanong makapagbibigay ng saya at pag-asa ang pagpapa-ilaw sa tulay sa komunidad ngayong panahon ng COVID-19 pandemic, lalo't muli nang bumabangon ang industriya ng turismo sa bansa.

-- Ulat ni Jenette Ruedas