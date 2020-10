100 talampakang Christmas tree sa South Cotabato pinailawan

Video ni Nikko Madayag Watch more in Watch more in iWant or TFC.tv

Inilawan noong Biyernes ang isang Christmas tree na may taas na 100 talampakan sa bayan ng Tampakan, South Cotabato.

Gawa sa mga recyclable material ang nasabing Christmas tree, na binalot ng samu't saring palamuti at makukulay na pailaw.

Nasa 170 gulong at plastic bottle ang ginamit para sa puno. May 200 namang ginamit para sa "tunnel" sa paligid nito.

Ayon sa isang Facebook post ng Sangguniang Bayan ng Tampakan, binago sa 10 p.m. ang simula ng curfew hours sa bayan mula 7 p.m., hanggang 5 a.m. para miasagawa ang pagbubukas at pag-iilaw sa Tampakan Giant Christmas Tree.

"It is the manifestation of Tampakan's hope and faith amid the pandemic," sabi ng SB sa Resolution No. 467.

Mananatili ang naturang curfew time hanggang ika-6 ng Enero 2021. -- ulat ni Chat Ansagay